De methode Koenraads slaat aan bij Hoeven

Wie Eric Koenraads zegt, zegt Groen Wit. Logisch. Van zijn 48 levensjaren heeft hij er bijna veertig doorgebracht aan de Postillonstraat. De club waar hij voor het eerst tegen een bal trapte, waar hij dertien jaar in het eerste speelde en zijn eerste stappen als trainer zette. ,,Groen Wit is mijn clubje, dat zal het altijd blijven”, geeft hij zelf al aan. In de jeugd was hij er spits, speelde hij nog samen met Johan Gabriëls. Vader Henk Koenraads was hun trainer. ,,Met hem had ik een haat-liefdeverhouding, wat voetbal betreft. Mijn moeder moest wel eens ingrijpen aan de keukentafel. Constant discussies over voetbal. Hij wilde het beste uit mij halen.”

Trainersdebuut

Wellicht onbewust trad hij in de voetsporen van zijn vader. Want al op zijn 29ste rolde Koenraads in het trainersvak. ,,Het was november 1997 toen ik in het eerste speelde en de trainer opstapte. De volgende dag moest ik bij het bestuur komen. Vroegen ze of ik het wilde overnemen.” Zo was hij van de een op andere dag trainer.

,,Mijn vader was een dominante trainer. Je moest luisteren, niet lopen kloten. Ik ben genuanceerder”, maakt Koenraads de vergelijking. ,,Veel menselijker. Dat moet je tegenwoordig ook zijn als trainer.” Juist dat menselijke aspect levert hem lovende kritieken op. Vooral nu bij Hoeven, de club waarvoor zijn vertrouwde Groen Wit anderhalf jaar terug voor verliet. Interesse tonen, zich verdiepen in de groep. ,,Je moet ervoor zorgen dat ze voor je door het vuur willen gaan”, luidt zijn devies.

Promotiekoorts

Koenraads heeft daarmee een gevoelige snaar weten te raken bij derdeklasser Hoeven. Dat de selectie regelmatig nog na de training op het veld blijft voor een duurloop is tekenend. Het leidde uiteindelijk ook tot successen. Hoeven schreef onder zijn leiding geschiedenis door de nacompetitie voor promotie in te gaan. Het dorp verkeerde in een roes. Er heerste promotiekoorts. Het avontuur eindigde in een tragedie. Uitschakeling. Unitas’30, de 118de minuut, ze zullen nooit meer uit zijn geheugen gaan. ,,Zuur, een enorme domper. Maar het was zo’n mooi jaar geweest met z’n allen. Zo gedisciplineerd, zoveel gegroeid. Dat gaf die dag een enorme emotionele lading. Daar zijn de nodige tranen gevallen, ook bij mij.”

Klik

De tranen droogden op aan het strand op Tenerife. Twee dagen na de verloren finale vertrok hij op vakantie. Samen met zijn vriendin Roswitha (die Almere moest verlaten voor Breda, want Koenraads is niet uit Breda weg te krijgen). Langzaamaan maakte verdriet plaats voor trots. Nog altijd straalt hij als hij vertelt over dat succesjaar. Over de band die hij heeft met de groep. Die klik, het wederzijdse respect is groot, had hij niet durven dromen. ,,Misschien sta ik er wel te weinig bij stil, hoe speciaal dat is geweest wat we samen hebben weggezet. Maar laten anderen daar maar over oordelen.”

Met goede moed richtte hij zich op een nieuw seizoen met Hoeven. Het vorige overtreffen leek moeilijk. ,,Toch heb ik nooit gevreesd dat we een eendagsvlieg zouden zijn.” De selectie bleef redelijk intact en gewerkt wordt aan een nieuw succesverhaal. De meest recente pagina van dat verhaal toont aan dat Hoeven eerste staat, nog ongeslagen is en zondag periodekampioen kan worden. Het bewijst Koenraads’ gelijk.

Rituelen

De successen maken Koenraads een trots man. ,,Ik ben Groen Wit heel erg dankbaar. Daar heb ik de kans gekregen. Natuurlijk is het fijn om aan je trainerscarrière te beginnen bij je eigen clubje. In het begin was ik een trainer die het boekje volgde. Maar in de loop der jaren nam ik mee wat ik hier en daar opstak en heb ik wel echt mijn eigen aanpak ontwikkeld. Daar ben ik best trots op.”

Van die aanpak wijkt hij niet meer af. Net zo min als van zijn rituelen. ,,Elke zondagochtend luister ik naar muziek van Marco Borsato. Daar ben ik al jaren fan van, hij heeft echt rake teksten. Dan ben ik effe in mezelf gekeerd.”

En elke thuiswedstrijd ook het zelfde ritueel. ,,Als de groep aan het opwarmen is, loop ik even naar de kant.” Daar staat zijn grootste fan. Vader Henk. Zijn maat. Een kus, even keuvelen over de wedstrijd, een succeswens en Koenraads weet dat het goed zit. ,,Ik hoop dat we dat ritueel nog heel lang mogen volhouden.”