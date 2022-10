De mentaliteit geeft Baronie hoop in donkere dagen: de leeuw brult, maar bijt weer niet

Zaterdag 4B+4C+4D NOAD’67 geeft voorsprong tegen koploper weg, DVO'60 stunt en Boei­meer-FC Bergen gestaakt

Ondanks een 1-0 voorsprong bij rust is NOAD’67 er in de vierde klasse B van het zaterdagvoetbal niet in geslaagd koploper Wolfaartsdijk het eerste puntverlies toe te brengen. In de vierde klasse C werd de wedstrijd tussen Boeimeer en FC Bergen na een opmerking vanaf de zijkant gestaakt.

