De lange voetbalreis van Elvio: van PSV via Ierland naar Kozakken Boys

TVC als tweede thuis voor vader en zoon Rijndorp: ‘Ik geniet er iedere minuut van’

16 oktober Genieten. Johan Rijndorp (40) weet hoe je dat moet doen. Tien jaar geleden was Rijndorp ernstig ziek door uitgezaaide melanoomkanker. De oud-speler van de Bredase volksclub TVC is inmiddels trainer van het eerste én van zijn zoon. Hij is eeuwig dankbaar om zijn talentvolle afstammeling Romano (15) in actie te kunnen zien. ,,De kans was klein dat ik het zou overleven.”