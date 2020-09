De Kock en Van Eijck leggen ZIGO zwijgen op, Oosterhout scoort weer niet

derde klasse b (zuid i)Oosterhout is niet al te best begonnen aan het nieuwe seizoen. In eigen huis was kersvers derdeklasser Waspik met 0-1 te sterk. Gilze heeft, net als Waspik, na twee wedstrijden nog altijd de maximale score. De ploeg van trainer Jeremy Buchly heeft nog geen tegendoelpunt hoeven slikken.

ZIGO - Gilze 0-5 (0-2). 0-1 en 0-2 Stan de Kock, 0-3, 0-4 en 0-5 Willem van Eijck.

,,Een hele makkelijke wedstrijd. We hadden eigenlijk niets van ZIGO te duchten. Het is fijn dat we nog steeds de nul hebben gehouden”, was Gilze-trainer Jeremy Buchly duidelijk.

Baardwijk - Irene’58 3-1 (2-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Baardwijk, 3-1 Wesley Eestermans.

,,De eerste tien minuten staan we echt nog te slapen. Daar geven we twee goals zo weg. Desondanks heb ik wel een strijdbaar Irene’58 gezien”, vertelde Irene’58-coach Jack Beusenberg.

Be Ready - Haarsteeg 1-0 (1-0). 1-0 Bas van de Noort.

,,We hebben Haarsteeg te lang in leven gelaten. Als we uitlopen naar 2-0 hebben zij niets meer in te brengen", zag Be Ready-trainer Marco Verschuren.

Oosterhout - Waspik 0-1 (0-0). 0-1 Coen Roksnoer.

,,We hebben bijna niets weggegeven tegen een tam Oosterhout. We maken een goede start van het seizoen door”, vertelt Waspik-trainer Eugene van der Heijden die vorig seizoen met zijn team nog in de vierde klasse uitkwam. Oosterhout moet de komende weken de rug gaan rechten. ,,Het was pover. We zijn op de beslissende momenten niet doortastend genoeg. Dat we deze wedstrijd, die geen winnaar verdiende, alsnog verliezen is tekenend”, baalde Oosterhout-trainer Stijn Biemans.

Alle standen, uitslagen en programma’s in het amateurvoetbal vind je op HollandseVelden.nl Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.