De Klerk vertrekt na dit seizoen bij Zwaluwe

Zo raakte Tilburgse spookvoet­bal­ler Bernio Verhagen verstrikt in zijn web van leugens: ‘Hij is een fantast’

27 december TILBURG - Een Tilburgse jongen die op zijn 25ste uit het niets profvoetballer wordt en in een jaar vier clubs op drie continenten verslijt. Dat kan niet kloppen. En het klopt ook niet. ‘Spookprof’ Bernio Verhagen raakt na een bizar jaar verstrikt in zijn web van leugens en zit nu in een Deense cel, waar hij ook de kerstdagen doorbracht. ‘Als Bernio iets in zijn hoofd heeft, doet hij er alles voor.’