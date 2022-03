De Heer maakt er vijf voor SPS, Alliance boekt vierde zege op rij

zaterdag 4b+4cAlliance versloeg zaterdagmiddag in de vierde klasse C Lepelstraatse Boys, en pakte zo de vierde zege op rij, 3-1. MOC’17 en Steenbergen maakten in de aanloop van de topper volgende week geen fout. In 4B haalde SPS mede door vijf treffers van Arjen de Heer flink uit bij Hansweertse Boys, 0-8.

Zaterdag 4B

Hansweertse Boys - SPS 0-8 (0-4). 0-1 Arjen de Heer, 0-2 Ramon Voshol, 0-3 De Heer, 0-4 Andries de Jong, 0-5, 0-6 en 0-7 De Heer, 0-8 Wilmer de Jong.

,,Eigenlijk speelden we niet eens zo heel erg goed, dus echt tevreden zijn we vandaag niet eens. We hebben misschien wel 15 honderd-procent kansen gehad,” aldus SPS-assistent Justin Quist.

Smerdiek - Kruiningen 0-1 (0-1). 0-1 Thomas Paauwe.

Smerdiek nam het een helft op tegen tien man na een rode kaart voor Mark Koster, maar profiteerde niet van de numerieke minderheid bij de koploper: ,,Daarvoor ontbrak de scherpte bij ons vandaag,” aldus een balende trainer Marc de Weerd. ,,Bij de 0-1 staan we met drie man te kijken en liepen vervolgens alleen maar achter de feiten aan.”

Rillandia - Stavenisse 4-0 (2-0).

DVO’60 - Vrederust 0-3 (0-0). 0-1 en 0-2 Yannick Broeren, 0-3 Jordi van Dongen (pen.). Vrederust-trainer Wil Raats was dik tevreden met de zege: ,,Zeker als je ziet hoeveel mutaties we vandaag moesten doorvoeren. De eerste helft was vooral ping-pong voetbal, na rust scoorde Broeren uit een halve kans de 0-1. Daarna waren wij heer en meester.”

Zaterdag 4C

VVC’68 - DHV 2-2 (2-0). 1-0 Fabian le Feber, 2-0 Toni Ngombo, 2-1 Max van der Brink, 2-2 Rivelino Resort.

,,Een hele goede eerste helft van onze kant met een terechte ruststand,” vond VVC-trainer Marco Ernest. ,,Daarna gaven we simpel de 2-1 weg waarna onrust in de ploeg sloop. We kregen nog een gigantische kans op de 3-1 maar misten die.” Collega Erik van der Giesen hield het gevoel over dat er meer in had gezeten dan een punt: ,, In de eerste helft waren zij vooral scherper. Na de thee maakten we meteen 2-1 en hadden na de gelijkmaker het gevoel dat we vooral conditioneel veel sterker waren. We stuitten echter op een heel erg scherp vlaggende grensrechter bij de thuisclub. Overigens mijn complimenten voor de uitstekend fluitende, erg jonge scheidsrechter Goedhart.”

FC Bergen - Steenbergen 0-3 (0-1).

FC Bergen maakte het de veel sterker geachte bezoekers lang moeilijk. ,,En dat met een gehavend elftal, absoluut de complimenten waard,” aldus leider Patrick Nuijes. ,,Uiteindelijk winnen zij op basis van individuele kwaliteit verdiend maar ik was vooral blij te zien dat de vooruitgang bij ons doorzet.”

MOC’17 - Welberg 10-0 (6-0). 1-0 Milad Najib, 2-0 Joshua Becht, 3-0 Tom Sanen, 4-0 Becht, 5-0 Gijs Wijnmaalen, 6-0 Becht, 7-0 Eigen doelpunt, 8-0 Furkan Demir, 9-0 Furcan Caliskan, 10-0 Sanen.

,,Mijn spelers deden wat gevraagd werd vandaag,” vond MOC-trainer Ger Musters. ,,We startten scherp en stonden binnen elf minuten op 3-0. Daarna liepen we eenvoudig verder uit en konden naar hartenlust wisselen. Een goede generale voor de topper bij Steenbergen volgende week.”

Alliance - Lepelstraatse Boys 3-1 (2-0). 1-0 en 2-0 Gijs Broeren, 3-0 Max Pouls, 3-1 Janno Suijkerbuijk.

Alliance boekte op een verschrikkelijke knollentuin de vierde opeenvolgende zege en steeg door naar plaats vier, al wilde trainer Marco Klijs de euforie meteen temperen: ,,De tegenstanders die we de laatste vier duels versloegen waren niet meteen de sterkste. Volgende week moeten we naar Internos en zijn we normaal gezien die vierde plaats weer kwijt. Toch, met de middelen die we hebben presteren we gewoon heel erg aardig, al vond ik dat we vandaag verder door hadden moeten drukken.”