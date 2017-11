De hechte band tussen Jack en Jorn Sweres

Jack Sweres en zoon Jorn spreken over knetterende ruzies, heftige tegenslagen en een uitstekende traptechniek, die blijkbaar in de familie zit.

Toeval of niet: zijn beste periodes als voetballer maakte Jorn Sweres mee in de seizoenen dat vader Jack zijn trainer was. Dat was in de B-jeugd bij NAC Breda al zo, de periode dat Jorn als jeugdinternational bij PSV op de radar verscheen en de absolute top lonkte. Later herhaalde de geschiedenis zich bij Baronie, de club waar Jorn neerstreek. Een illusie armer, na zijn in de knop gebroken profavontuur in Eindhoven en een moeilijke periode bij NAC. Eigenlijk wilde de jonge Sweres op dat moment stoppen met voetbal. ,,Ik had het even helemaal gehad.'' Pa, hoofdtrainer bij Baronie, bracht hem op andere gedachten. ,,Een vent van twintig, met zoveel talent, gooit de handdoek niet in de ring.''

Fräser

Als vader weet Jack als geen ander hoe je Jorn aan het voetballen krijgt. ,,Je moet hem niet achter zijn kloten zitten. Grote kans dat zo'n aanpak averechts werkt.'' Henk Fräser begreep het destijds bij PSV niet. Fräser zag een rechtsback in hem. Het was voor Jorn in Eindhoven het begin van het einde. Hij leverde zijn contract voor het derde jaar in, welbewust. ,,Ik ben een gevoelige jongen. Bij mij moet alles kloppen, anders presteer ik niet.''

Terug bij NAC boterde het niet met hoofdtrainer Nebosja Gudelj. Jorn moest als rechterspits bij de reserves geregeld plaats maken voor bij de hoofdmacht buiten de boot vallende Florian Jozefzoon. ,,Ik voelde me opvulling.'' Gudelj wist bij hem niet de juiste snaar te raken. Pa Sweres is er duidelijk over. ,,Het was geen gelukkig huwelijk.''

Baronie

Niet dat het bij Baronie plots beter ging. Zeker op de dinsdagavondtrainingen liet de inzet van Jorn te wensen over. Jack: ,,Hij was vaak niet vooruit te branden.'' Samen reden ze na de training altijd terug naar Prinsenbeek. Meerdere keren knetterde het in de auto, herinnert Jorn. ,,Ik kwam vaak tierend het huis binnen, rende meteen naar mijn kamer en riep dat ik mijn vader haatte.''

In die autoritten zeiden ze elkaar altijd de waarheid, hoe pijnlijk die soms ook was. Het moest volgens Jorn ook daar gebeuren, in de wagen. ,,We hadden de afspraak dat we thuis aan tafel nooit over voetbal praatten. Dat wilde mijn moeder niet.'' Plots gaat het over die dramatische periode in het gezin Sweres. De moeder van Jorn en zus Rouby was ernstig ziek, ze overleed later, veel te vroeg. De wereld stond een tijdlang op z'n kop. Jorn: ,,Ik was een echt moederskindje.''

Volledig scherm Vader Jack Sweres, op de voorgrond, en zoon Jorn tijdens de training van Baronie. Archieffoto. © RENE SCHOTANUS

Hechter

Ondertussen is Henny in het leven van Jack gekomen, een nieuwe vriendin. Jack heeft alles weer op de rails, voor zover een mens dat na zo'n ingrijpende gebeurtenis kan. Henny, een nieuwe liefde, nieuw geluk. ,,Zij is belangrijk voor ons.'' Vader en zoon Sweres gaan anders met elkaar om dan vroeger. Jack: ,,Onze band is nog hechter geworden.'' Jorn: ,,Ik deel meer met hem dan toen mama er nog was.''

Natuurlijk was pa altijd zijn grote voorbeeld, van jongs af aan. Jack, de profvoetballer bij NAC, kind van de club. ,,Mijn ouders hadden een viszaak, niet ver van het oude stadion.'' Jorn kent die tijd enkel uit de overlevering. ,,Ik heb altijd gehoord dat hij in het veld een klootzak was.'' Pa protesteert niet. ,,Ik wilde alleen maar winnen. Daar moest alles voor wijken.'' Zelf heeft-ie die onvoorwaardelijke winnaarsmentaliteit niet geërfd, bekent Jorn. ,,Mijn leven heeft ook altijd om voetbal gedraaid, dat zeker wel. Maar ik hield ook van andere geneugtes. Niet dat ik me op vrijdagavond liet vollopen in de stad, dat heb ik nooit gedaan. ''

Traptechniek

Wel wist Jorn de sport altijd goed te combineren met feesten, vakanties en andere leuke dingen. Het waren bewuste keuzes. ,,Ik heb nergens spijt van.'' Pas werd hij nog aan pa herinnerd door Arno Gabriëls, zijn huidige trainer bij Beek Vooruit. Een afwerkoefening was het, op zo maar een doordeweekse avond. Die traptechniek van Jorn, dat had Gabriëls eerder gezien. In de tijd dat Jack en hij samen bij Baronie speelden. Jorn was blij met het compliment. ,,Ik heb het niet van een vreemde.''