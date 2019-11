De goddelijke komedie van Halsteren Zaterdag 1: weg uit het vagevuur van de derde klasse

zondag 4C Right ‘Oh trekt aan langste eind tegen buurman RFC, Joris van de Lande vernedert Blauw Wit’81

10 november Op Joris van de Lande van SAB staat dit seizoen geen maat. Tegen Blauw Wit’81 verhoogde de Bredase spits zijn doelpuntentotaal met vijf doelpunten naar zestien in acht wedstrijden. In een boeiend duel wist Rigth ‘Oh in de slotfase de wedstrijd in Raamsdonksveer tegen RFC over de streep te trekken. Voor het eerst sinds de fusieclub in 2017 levenslicht zag, verloor het van de buren uit Geertruidenberg.