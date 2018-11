De Fendert wint inhaalduel tegen Seolto: 2-1

Assistko­ning van Be Ready gelooft in kampioen­schap

14:00 Bij Be Ready, koploper in zondag 4C, gaat het wekelijks vooral over de stortvloed aan treffers van Robin van den Noort. Safi Esmati speelt als aangever vanaf de rechterkant echter net zo'n cruciale rol in het aanvalsspel van de ploeg.