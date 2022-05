De Fendert haalt uit in sleutelduel en heeft veilige haven in zicht, ONI onderuit tegen koploper GVV’63

ZATERDAG 3B+3DMet een klinkende 6-2 zege op Krabbendijke nam De Fendert afstand van de gevarenzone. In de onderste regionen lijkt Tholense Boys aan een eindsprint bezig en versloeg het ZSC’62 met ruime 4-0 cijfers. Kampioen WHS trok bij Kapelle nog een keer alle registers open en won met 1-6, voordat het thuis op de platte kar ging voor een ereronde door het dorp. Het van nacompetitie verzekerde Halsteren maakte tegen Kogelvangers na rust het verschil: 1-3. Prinsenland, eveneens zeker van play-offs, bleef bij Duiveland steken op 3-3. Degradant Noad’67 ging in de tweede helft bij Zwaluwe onderuit: 4-1.

Kogelvangers-Halsteren 1-3 (1-0) 1-0 Robert Braber, 1-1 Joost Wesdorp, 1-2 Mike de Nijs, 1-3 Mike de Nijs.

Binnen de kortste keren schoot de opgerukte Robert Braber op aangeven van Mo Chaali de 1-0 binnen. Gaandeweg de eerste helft werd Halsteren de betere ploeg, hoewel de met de nodige invallers aangetreden bezoekers pas na rust het verschil maakten. Kort achter elkaar sloegen Joost Wesdorp (1-1) en Mike de Nijs toe: 1-2. In de slotfase besliste De Nijs de partij definitief: 1-3. Halsteren-coach Remco van Haaren spaarde zijn ploeg na afloop niet. ,,De eerste helft was belachelijk van onze kant. Na rust gingen we ineens wel de duels winnen en kwamen we ook aan de bal, daar waar onze sterkte ligt.’’ Assistent-trainer René Opschoor ziet zijn team op de ranglijst wegzakken. ,,Net voor rust krijgen we via Tim van der Stel een mooie kans op 2-0 en hadden we het misschien in ons voordeel kunnen beslissen. Nu kwam het gogme van Halsteren na rust toch boven drijven en verliezen we terecht.’’

Duiveland-Prinsenland 3-3 (3-2) 0-1 Rik van Langerak, 1-1 Leen IJzelenberg 1-2, Mujib Yacoubi 2-2 (pen.) Wouter de Jonge, 3-2 (e.d.) Falco Wessels (e.d.), 3-3 Rody van den Bergh.

Met een rake kopbal opende Rik van Langerak de score voor de ploeg van Natalino Storelli: 0-1. Leen IJzelenberg bracht de Zeeuwen langszij, waarop de vrijstaande Mujib Yacoubi van dichtbij de 1-2 binnen knikte. Nog voor de pauze nam de thuisclub de leiding, met eerst een door Wouter de Jonge benutte strafschop en vervolgens een eigen doelpunt van Falco Wessels: 3-2. Kort na de hervatting bracht Rody van den Bergh de partij weer in evenwicht: 3-3. Prinsenland domineerde in de tweede helft, zonder dat er nog werd gescoord. Storeli vond zijn ploeg vooral naïef verdedigen. ,,We wilden het achterin veel te mooi doen, op een slecht veld. We geven drie cadeautjes weg en straffen onszelf.’’

Tholense Boys-ZSC’62 4-0 (2-0) 1-0 Raymond ten Voorde, 2-0 Youri Boudou, 3-0 Raymond ten Voorde, 4-0 Youri Boudou.

Raymond ten Voorde opende de score, nog voor de pauze gevolgd door de 2-0 van Youri Boudou. ,,Daarna gingen bij ZSC de kopjes omlaag en werden de katertjes van het huwelijksfeest van spits Robin Provoost op vrijdagavond voelbaar. Aanvoerder Ten Voorde nam de 3-0 voor zijn rekening en ook Boudou pikte zijn tweede treffer van de middag mee: 4-0. Tholense Boys-coach Arie van der Zouwen plaatste de zege in het juiste perspectief. ,,De tegenstander liet het op een gegeven moment wel een beetje lopen. We hadden er gerust ook acht kunnen maken.’’ Van der Zouwen noemt het komende duel met Krabbendijke cruciaal. ,,We zijn nog niet veilig.’’

Kapelle-WHS 1-6 (1-3) 0-1 Arvin de Witte, 0-2 Jasper Gunter, 1-2 Jake Eversdijk, 1-3 Tom de Ruijter, 1-4 Jasper Gunter, 1-5 Jasper Gunter, 1-6 Arvin de Witte.

WHS nam geen gas terug na het doordeweeks behaalde kampioenschap en liet Kapelle met name na rust alle hoeken van het veld zien. Arvin de Witte zorgde voor de 0-1, gevolgd door een doelpunt van de op een totaal van veertig competitietreffers azende Jasper Gunter 0-2. Jake Eversdijk bracht de spanning nog even terug, maar de ploeg uit Sint Annaland was veel te sterk. Nog voor de pauze maakte linkerspits Tom de Ruijter er 1-3 van. In het tweede bedrijf vijzelden Gunter (1-4 en 1-5) en uiteindelijk Arvin de Witte de score nog hoger op: 1-6. De teller van Gunter staat ondertussen op 39 goals. WHS-coach Leon de Witte wil dat zijn ploeg tot het eind van het seizoen alles blijft geven. ,,Dat zijn we aan onszelf én aan de tegenstanders verplicht.’’

Zwaluwe-Noad’67 4-1 (0-1) 0-1 Frank den Engelsman, 1-1 Jesse Groote, 2-1 Pim Schonk, 3-1 Jesse Groote, 4-1 Pim Schonk.

Voor de rust was er nog niks aan de hand voor Noad en kopte Frank den Engelsman uit een hoekschop zelfs de 0-1 binnen. Kort na de pauze ging het weer eens helemaal mis met de Fliplanders, die in een tijdsbestek van tien minuten plots tegen een 3-1 achterstand aankeken. Jesse Groote (1-1), Pim Schonk (2-1) en opnieuw Groote (3-1) onderstreepten de ambities van de thuisclub die een belangrijke kandidaat lijkt om zich voor de nacompetitie te plaatsen. Pim Schonk legde de 4-1 eindstand vast. Noad-coach René Scholts was niet te spreken over de terugval na rust. ,,We maakten gigantische blunders in de verdediging en zijn diep door de ondergrens gezakt.’’

De Fendert-Krabbendijke 6-2 (3-1) 1-0 (pen.)Serge Palings, 1-1 Jeroen Sent, 2-1 Serge Palings, 3-1 Serge Palings, 4-1 Robert Remijn, 5-1 Deion Haesakkers, 5-2 Machiel Lindhout, 6-2 Niels de Ruiter.

Na weken van tegenslag kon de start van De Fenbdert niet beter zijn. Na een onnodige overtreding ging de bal vroeg op de stip en benutte Serge Palings de strafschop: 1-0. Nog even richtten de Zeeuwen zich op, met de gelijkmaker van Jeroen Sent op aangeven van Bas van Dijk: 1-1. Een slordige ingooi was de inleiding voor de 2-1 van opnieuw Palings. Nog voor de pauze werd dom balverlies door de thuisclub afgestraft, met andermaal Palings als scherprechter: 3-1. Coach Ad Palings vond zijn team uiterst effectief. ,,Drie kansen, drie keer raak.’’ In het doel van De Fendert maakte derde keeper Martijn Stomphorst een sterke indruk en ook Colin van der Wiel speelde een puike partij. Robert Remijn (4-1), Deion Haesakkers (5-1) en Niels de Ruiter (6-2) strooiden na de hervatting nog meer zout in de Zeeuwse wonden. De 5-2 van Machiel Lindhout was slechts voor de statistiek. Palings was blij met de driepunter die zijn team vrijwel in veilige haven brengt. ,,Goed voor het zelfvertrouwen van de ploeg.’’

3D: ONI onderuit tegen koploper GVV’63

ONI staat zelf in de middenmoot van de derde klasse, maar speelt een grote rol in de titelstrijd. Door de overwinning op Schelluinen afgelopen dinsdag werd die ploeg van de troon gestoten. Zaterdagmiddag speelde ONI tegen GVV’63, dat door de overwinning op ONI de koppositie overnam. Komende zaterdag neemt ONI het op tegen BLC dat momenteel derde staat op drie punten van GVV’63.

ONI - GVV’63 1-2 (1-2). 0-1 en 0-2 Mathijs Libbers, 1-2 Floris Wouters.

,,We kwamen moeilijk op gang en stonden verdedigend niet goed”, vond ONI-coach Mark Kroese. GVV’63 kwam binnen twintig minuten op een 0-2 voorsprong en zo leek ONI de wedstrijd al vroeg uit handen te geven. Toen ONI vlak voor rust op gelijke hoogte kwam na een doelpunt van Floris Wouters werd de tweede helft een echte wedstrijd. ,,Toen speelden we goed, alleen was de eindfase steeds niet goed genoeg. We drukten wel, maar kwamen niet tot grote kansen.” GVV’63 staat na de overwinning op ONI weer bovenaan de ranglijst en liet ook zien dat ze daar horen. ,,Maar het zegt ook genoeg dat ze juichend van het veld stappen als ze ternauwernood van ons winnen. We mogen trots zijn op de tweede helft”, vond Kroese.