De Fendert bezorgt Halsteren eerste nederlaag, Tholense Boys en Kogelvangers profiteren

zaterdag 3BHalsteren ging in eigen huis verrassend onderuit tegen De Fendert, dat toesloeg met drie rake kopballen: 2-3. Tholense Boys profiteerde door Prinsenland met 3-1 huiswaarts te sturen. Ook Kogelvangers liep drie punten in door te winnen op bezoek bij Krabbendijke. Voor Noad’67 nemen de zorgen toe na het 3-2 verlies bij ZSC’62. Het duel van Seolto werd afgelast.

Duiveland - Klundert 1-1 (1-0) 1-0 Wouter de Jonge (pen.), 1-1 Loïc Luzolo.

Voor rust schoot Bas Schuurmans op de paal en raakte Ramon Frijters de lat. Ook na de pauze was Klundert de bovenliggende partij. ,,Er had meer in gezeten”, vond de teleurgestelde Klundert-coach Marco van Dijnsen.

Halsteren - De Fendert 2-3 (1-1) 1-0 Twan van Mechelen, 1-1 Siem Rijnberg, 1-2 Robert Remijn 1-3 Siem Rijnberg, 2-3 Stijn Baarendse.

Na de vroege openingstreffer vergat Halsteren de trekker over te halen. Het missen van de kansen kwam de koploper duur te staan. Halsteren-coach Remco van Haaren snapte het niet. ,,Drie kopballen, uit corners en vrije trappen van de zijkant. De Fendert scoorde precies op de manier waarvoor we onze spelers gewaarschuwd hadden.’’ André Maas was trots op zijn ploeg. ,,Natuurlijk lieten zij kansen liggen, maar met onze spelbeleving trokken we het over de streep.’’

Jonge Spartaan - WHS 2-4 (1-2) 0-1 Peter Hage, 0-2 Jasper Gunter, 1-2 Marc Peeman, 2-2 Raoul Verolme, 2-3 en 2-4 Gunter.

WHS maakte in Middelharnis een eind aan een serie van vijf wedstrijden waarin het slechts één punt behaalde. Toch gaf de formatie van Leon de Witte eerst nog een voorsprong van 0-2 uit handen. ,,Het zal toch weer niet, denk je dan", dacht De Witte. Jasper Gunter completeerde vervolgens zijn hattrick en bezorgde WHS de 2-4-zege.

Krabbendijke - Kogelvangers 0-2 (0-1) 0-1 Luc Messer, 0-2 Marc Gorter.

In de tweede helft was Krabbendijke de bovenliggende partij en beukte het voortdurend op de Brabantse vesting. Pas in de slotminuut maakte Marc Gorter bij een uitval een eind aan alle Zeeuwse illusies. Assistent-trainer René Opschoor (Kogelvangers) was blij met de driepunter: ,,Al ging het vrij moeizaam.”

Tholense Boys - Prinsenland 3-1 (2-1) 1-0 Matthijs van Stee, 2-0 Lennard Marsman, 2-1 Brendon Jansen, 3-1 Dennis Stols.

De thuisclub overdonderde haar tegenstander vanaf minuut één met Matthijs van Stee die een verdedigingsfout afstrafte en een rake kopbal van Lennard Marsman uit een fijn aangesneden vrije trap van Oguzhan Kilavuz. Nog in het eerste kwartier vergaten Omar Boudou en Van Stee de genadeklap uit te delen.

Een zondagschot van Brendon Jansen in de verste kruising bracht Prinsenland, halverwege de eerste helft, onverwacht terug in de wedstrijd: 2-1. Tholense Boys was het helemaal kwijt en pas in de slotfase zorgde spits Dennis Stols voor de bevrijdende 3-1. Tholense Boys-trainer Kees de Rooij vond dat zijn team zich voor rust beter had moeten belonen: ,,Het was ons beste eerste halfuur van dit seizoen.’’

ZSC’62 - Noad’67 3-2 (2-0) 1-0 Robin Provoost, 2-0 Robin Provoost, 2-1 Frank den Engelsman, 2-2 Tom de Ruijter, 3-2 Robin Provoost.

Halverwege de tweede helft kwam Noad'67 binnen de kortste keren terug van een 2-0-achterstand. ,,Toen dacht ik dat we gingen doordrukken’’, zei Noad'67-coach Perry Snoep. Toch sleepte ZSC het potje eruit, dankzij een rake kopbal van de vrijstaande Robin Provoost: 3-2.

Seolto - Den Bommel afgelast.