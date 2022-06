De druiven zijn zuur voor PCP, stadgenoot WDS’19 wacht wederom ‘leuk toetje’

zondag 4cWDS’19 uit Breda slaagt er al een paar jaar in om steeds via de derde periode de nacompetitie te halen. Ditmaal moest in de stadsderby met PCP afgerekend worden. De ploeg van trainer Richard Hoogkamer had zelf ook nog kans op een toegangsbewijs voor de nacompetitie, maar moest dan wel winnen van WDS'19. Dat gebeurde niet: 0-1. Komende zondag speelt WDS’19 uit tegen Jong Brabant uit Berkel Enschot.

Kansen te over, maar geen doelpunten aan de zijde van PCP. ‘Sluwe Vos’ Abdul Avci, zoals Hoogkamer de WDS'19-spits respectvol noemde, scoorde twee minuten voor tijd de enige treffer in deze open wedstrijd. Vooraf was duidelijk dat PCP moest winnen om in elk geval WDS'19 voorbij te gaan. Daarbij was PCP afhankelijk van de uitslag van Noordhoek. WDS'19, dat zich vorige week veilig had gespeeld om in elk geval in de vierde klasse te blijven, was al tevreden met dit resultaat.

Lange tijd leek de wedstrijd op een 0-0 af te stevenen en zou mogelijk Noordhoek (2-0-voorsprong op dat moment, red.) nog met het derde ticket voor de nacompetitie ervandoor gaan. Maar een blunder in de PCP-defensie werd door Abdul Avci beheerst afgestraft. Deze klap kwam PCP niet meer te boven.

,,Dit seizoen is wel heel vreemd verlopen”, vertelde WDS’19-coach Martijn van Wanrooij. ,,We lopen een paar keer tegen flinke zeperds op, zoals tegen SAB en Terheijden. We waren vorige week al blij dat we ons veilig hadden gespeeld, maar nu krijgen we nog een toetje. Er is keihard gewerkt en de overwinning is zeker niet gestolen. Al had een gelijkspel wel terecht geweest.”

Volledig scherm © Pix4Profs-Ron Magielse

Hoogkamer, oefenmeester van PCP, over het verloren duel: ,,We brachten in de tweede helft niet genoeg, maar toch hebben we zeker negen kansen gehad. Deze nederlaag was niet nodig geweest. We krijgen heel de competitie al heel veel kansen, maar doen er te weinig mee. We hebben ook vandaag gewoonweg de beste mogelijkheden gehad.” Hoogkamer weet bovendien nog niet of zijn verblijf bij de vierdeklasser wordt verlengd. Dat moet de komende weken duidelijk worden.

Straf

De straf die PCP van de KNVB had gekregen naar aanleiding van de gebeurtenissen op tweede paasdag tegen DIA, te weten twee punten in mindering en 600 euro boete, is teruggedraaid tot één punt in mindering en een boete van 100 euro. De Bredase club beraadt zich nog of ze ook tegen deze uitspraak in beroep zullen gaan.

Noordhoek - RFC 2-2 (0-0). 1-0 Jordi van Heel, 2-0 Finn van Huuksloot, 2-1 Pepijn van de Borst, 2-2 Maikel Luybrechts. ,,We hebben heel de wedstrijd geheerst, maar door twee counters komen zij op een 2-0-voorsprong. Daarna hebben we het rechtgetrokken”, zei RFC-speler Mickey Hoogmoed. SVC - Raamsdonk 3-0 (1-0). 1-0, 2-0 en 3-0 Nick Vrins. ,,SVC won verdiend, maar omdat de 2-0 en 3-0 pas in de slotfase vielen was het een geflatteerde overwinning. We hebben veel blessures gehad en ondanks dat hebben we ons toch kunnen handhaven. We kunnen terugzien op een goed seizoen”, zei Raamsdonk-trainer Louis Roovers. DIOZ - VCW 1-2(0-0). 1-0 Robert van Hest, 1-1 Jens Moerbeek, 1-2 Tim van Dongen. ,,Dit was geen prettige wedstrijd. DIOZ speelde op het randje en ook eroverheen. Gelukkig eindigen we de competitie met een overwinning en dat geeft een goed gevoel voor de start van de nacompetitie”, zei VCW-trainer Arjan Kwaaitaal. Dussense Boys - DEVO 10-1 (7-0). 1-0 Jeppe Sassen, 2-0 André Segeren, 3-0 Harry Sassen, 4-0 Segeren, 5-0 Joeri van Heel, 6-0 H. Sassen, 7-0 en 8-0 J. van Heel, 9-0 H. Sassen, 9-1 Joris Corsmit, 10-1 H. Sassen. Met een zesde plaats en een doelsaldo gelijk aan de kampioen RFC van plus 36 kan het team van trainer André Vos terugzien op een sterk seizoen. Terheijden - SAB 4-1 (1-0). 1-0 Mitchell Bouwman, 2-0 Reinout Louman, 2-1 Davey Remie, 3-1 Jaimy de Koning, 4-1 Louman. ,,Ook het winnen van de derde periode was onze doelstelling. Dit is gelukt. Hierdoor zijn we de eerste ronde vrijgeloot. Volgende week donderdag 16 juni spelen we tegen de winnaar van Sprundel tegen RWB, die komende zondag tegen elkaar spelen”, zei Terheijden-trainer Fred Vrolijk. DIA - Right oh 3-1 (1-1). 1-0 Remco Sluijk, 1-1 Daniek Maas, 2-1 Menno van Vliet, 3-1 Nik van Oosterhout. ,,De gelukkigste heeft gewonnen. Twee momenten van onoplettendheid kostte ons de overwinning. We hebben lang gedomineerd. Ik ben trots op de ploeg zoals we DIA bespeeld hebben”, zei Right oh-trainer Arno Gabriëls. ,,Gezien het hele seizoen gaan wij verdiend de nacompetitie in. Aanstaande zondag spelen wij thuis tegen Blauw Wit’81 uit De Moer”, aldus Erik van Rooij van DIA.