De droom op het profvoetbal is er niet meer, nu geniet Delano Valentijn bij Unitas’30 : 'Hoop nog zeker tien jaar te spelen’

Vierde klasse C UVV'40 krijgt SAB niet op de knieën: ‘We hebben gewoon Sinter­klaas gespeeld’

Na de 0-2-nederlaag van vorige week tegen VVR was trainer Marco van Dijnsen van UVV'40 er alles aan gelegen om uit bij SAB de drie punten over de streep te trekken. Dat de wedstrijd in een 3-3 gelijkspel eindigde was voor hem en zijn spelers een grote teleurstelling.

2 oktober