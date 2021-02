De club met misschien wel de mooiste naam uit de regio: Tussen Puinhopen Opgericht (TPO)

Het is een club die vele stormen heeft doorstaan. Niettemin werd eerder deze week de mijlpaal van het 75-jarig bestaan met glans gepasseerd. Meindert Bijleveld (foto) is een van de steunpilaren van de vereniging. En trots op wat er in een kleine gemeenschap allemaal is bereikt. Neem de verzorgingsruimte, met loopbanden en andere faciliteiten zowat een heus sporthonk. ,,Menig eersteklasser zou er jaloers op zijn.’’