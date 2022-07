‘De brullende v.v Baronie-leeuw, getatoeëerd op het hart van plakplaat-hater Robert, kijkt stoer de shop in’

amateurvoetbal Groen Wit wint na strafschop­pen en staat op de rand van de tweede klasse

Groen Wit heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie om een plaats in de tweede klasse. Donderdagavond eindigde het duel in Breda in 2-2, waarna de strafschoppenreeks (3-4) werd gewonnen van Teurneuzen.

17 juni