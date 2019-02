De Boussaboun van Gilze hoeft geen groots afscheid: ‘Gewoon met z’n allen na afloop een biertje drinken’

Rode kaar­ten-re­gen zorgt voor ongeloof bij ODIO: 'Grove belediging naar ons als vereniging’

8 februari Het venijn in de dorpenderby METO-ODIO (1-1) zat hem zonder twijfel in de staart, met drie rode kaarten, een weggestuurde coach en elftalleider in de laatste tien minuten. De schikkingsvoorstellen die de KNVB de spelers van ODIO voorschotelde, zijn niet mals.