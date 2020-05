De Beer van De Beek zit langer stil dan hem lief is: ‘We kennen niks, maat’

Het was een rustig feestje, vorige week in Sint Willebrord. Ariën Pietersma vierde zijn 33ste verjaardag, maar niet op de manier waarop het feestbeest dat het liefst had gedaan. ,,Alleen mijn ouders zijn langs geweest. We hebben het klein gehouden. Niks voor mij, normaal ben ik van de grote party’s, lekker een biertje drinken met veel mensen om me heen. Maar we houden ons aan de regels nu.”