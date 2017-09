De avonturen van Gabriëls in Dubai: 'Ik had het voor geen goud willen missen'

Of het verhaal van zijn laatste maanden. Het seizoen zat er al op in april, maar pas vorige week keerde hij huiswaarts. Er moest nog een hoop afgehandeld worden. Het was inmiddels duidelijk dat zijn avontuur ‘in de zandbak’ tot één jaar beperkt zou blijven. De club waar hij werkte, Al Shabab, ging namelijk fuseren met het grotere Al Ahli (de rivaal) en het kleinere Dubai FC. The day of shock, zo noemden ze het bij Al Shabab. Het idee kwam van de sjeik, in twee weken moest alles geregeld worden en voor Europese coaches was geen plaats meer. In korte tijd maakte Gabriëls kennis met alle politieke spelletjes die daar bij komen kijken. ,,Een spoedcursus in de voetbaljungle. En alles waar ik voor gewaarschuwd was, bleek waar: de kwaliteit van de spelersgroep en de hele organisatie was minder, centen te laat, niet genoeg centen, waanzinnige beslissingen van hogerhand. Maar ik had het voor geen goud willen missen.”