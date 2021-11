‘De amateurvoetbalverenigingen lijken massaal de ‘niet-handhandhaven-kaart’ te spelen als wapen tegen de overheid’

Onze, immer grijnzende leider Mark Rutte trekt na een beschaafd spervuurtje vanuit ‘de Kamer’ zijn coronakeutel in. Zijn - zoveelste - voorgenomen gijzeling van de ganse amateursportwereld wordt met veel bombarie nietig verklaard. Gelukkig maar. Nou snap ik best dat we het virus er niet onder krijgen door maatregelen niet te laten doorgaan, maar in dit geval is het terecht. Méér dan terecht zelfs. Ik bedoel: een clubje voetballende, baseballende, hockeyende, handballende, rugbyende of kleiduiven-schietende sporters in de frisse buitenlucht zijn nooit en te nimmer verantwoordelijk geweest voor de volgende besmettingspiek. Gaat niet gebeuren ook. Onmogelijk.