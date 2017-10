Davy Wouters: 'Ik moet klaar zijn om de nieuwe leider van Internos te worden'

Terwijl Internos, vier seizoenen geleden, streed om terug te keren naar de tweede klasse, veroverde Davy Wouters een basisplaats. De vlijmscherpe, kiezelharde mandekker legde zijn tegenstanders aan banden. Tot Jack Sweres in Etten-Leur arriveerde. Zonder dat Wouters ook maar één training kreeg om zich te bewijzen, werd het kind van de club naar het tweede elftal verbannen.

Davy Wouters moest plaatsmaken voor de meegenomen 'versterkingen' van Sweres. Een terugkerende tragiek waar vele aan de deur kloppende jeugdspelers mee te kampen hebben gehad. Uitleg kreeg hij niet. Tot hij anderhalf jaar later ineens nodig was om zijn zwalkende club van degradatie te behoeden. ,,Maar het rommelde toen al te erg. De club zat in een negatieve spiraal." Sweres kreeg zijn congé en Erik Nijssen nam het tijdelijk over. De interim-trainer gaf Wouters eindelijk het vertrouwen, maar Internos kon degradatie niet meer afwenden.

Gunfactor

De degradatie heeft Internos terug op aarde gebracht. Afgelopen zomer werd er eens geen dozijn aan voetbalgelukzoekers aan de selectie toegevoegd. De jeugd krijgt eindelijk een eerlijke kans. Wouters is dolbij met de nieuwe beleidsvoering: ,,Dit is zo veel beter, man! De onderlinge verstandhouding binnen de club was helemaal verpest. De lagere teams stonden, bij wijze van spreken, op de tafels te juichen als het eerste verloor."

Onderling wordt de band tussen het eerste en de lagere teams nu met rasse schreden hersteld: ,,Je ziet dat de afkeer naar het eerste afneemt of zelfs al verdwenen is. Voorheen werd je na een wedstrijd beschoten met cynische opmerkingen. Veel van de jongens die nu in een derde of vierde elftal spelen, zijn vroeger ook weggeschoven voor een simpele huis-tuin-en-keuken-voetballer van buitenaf. De afgebroken gunfactor wordt nu langzaamaan gerenoveerd. Nu zien ook die gasten dat Internos weer van Internos wordt."



Voetbalgeluk

Ondanks dat de afgebrokkelde status van Internos hem ergens wel pijn doet, heeft Wouters eindelijk het voetbalgeluk gevonden: ,,Natuurlijk steekt het als er uit andere hoeken van de regio sneren worden uitgedeeld aan de club waar je hart ligt. We moeten alleen ook hand in eigen boezem steken. Internos staat weer met beide benen op de grond. Nu is het aan ons de taak het imago van de club weer op te poetsen. Dat kan op geen betere manier, dan met jongens die met trots dat blauw-gele shirt willen verdedigen. Deze groep kent elkaar door en door en wil voor elkaar door het vuur gaan. Na jaren gaan we eindelijk weer met een lach op het gezicht naar de training."

Nieuwe leider

De nieuwe trainer van Internos, Marc de Weerd, is lovend over Wouters. De verdediger is een onmisbare spil in het teamproces wat zijn ploeg momenteel ondergaat: ,,Davy is allereerst vooral een geweldig mens. Hij heeft altijd een lach op zijn gezicht en geeft met zijn positiviteit een gigantische boost aan de groep. Het is een jongen die je als trainer in een groep nodig hebt. Daarnaast is hij altijd bereid zijn mouwen op te stropen en het gevecht aan te gaan. Het bestuur wilde het eerste elftal weer een Internos-smoel geven en Davy is daar de verpersoonlijking van."