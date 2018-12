Daverende stunt MOC'17 in districtsbeker, Baronie maakt favorietenrol waar

Prinsenland - Baronie 1-4 (1-2). 0-1 Moustafa Mohammad, 0-2 Jason Tjien-Fooh, 1-2 Davey van Merrienboer, 1-3 Mohammad, 1-4 Jeremy Goveiah

Op bezoek bij derdeklasser Prinsenland in Dinteloord heeft hoofdklasser Baronie zijn favorietenrol waargemaakt. Nizar Mekkaoui (die zijn debuut maakte in het seniorenvoetbal in Dinteloord) zorgde er met twee assists voor dat de Bredase ploeg de leiding nam. Vlak voor rust sloeg Prinsenland toe: uit de eerste beste kans werd het 1-2. De eerste twintig minuten na rust waren matig, Prinsenland bood goed weerstand. Pas na een fraaie goal van Moustafa Mohammad, op aangeven van Diejego Biekman, was de ban gebroken. Baronie liep nog uit naar 1-4. ,,Ik ben zeer tevreden, de beker is belangrijk voor ons”, aldus Baronie-trainer Jurriaan van Poelje, die zelf twee jaar bij Dinteloord werkte. Zijn goede vriend en voormalig assistent, Daan Oudhof, is de huidige trainer van Prinsenland. Hij was tevreden: ,,Tot aan de 60ste minuut zaten we in de wedstrijd, na de 1-3 was het over. We kunnen met opgeheven hoofd het toernooi verlaten.”

Beek Vooruit - Terneuzense Boys 2-5 (2-3). 0-1 Bart van Fraeyenhove, 1-1 Loek Schalk, 1-2 Van Fraeyenhove, 1-3 Bart Hamelink, 2-3 Schalk, 2-4 Kobus Christianen (e.d.), 2-5 Hamelink

Beek Vooruit speelde een slechte wedstrijd en werd daardoor geheeld terecht uitgeschakeld. ,,Het was zeer naïef”, reageerde Beek Vooruit-coach Arno Gabriëls, ,,Op halve kracht kunnen we niet winnen. We maakten te veel persoonlijke fouten.”

VVGZ - METO 1-0 (0-0). 1-0 Marcello Tucci

METO hield lang stand tegen eersteklasser VVGZ, maar won niet. ,,We speelden verdedigend”, analyseerde METO-coach Peter Deelen, ,,VVGZ had de bal, maar de beste kansen waren voor ons.” De METO-aanvallers kwamen drie keer oog-in-oog met de keeper, maar wisten niet te scoren. ,,Toch heb ik de jongens een pluim gegeven”, besloot Deelen.

JEKA - De Noormannen 3-0 (1-0). 1-0 Merijn Notenboom, 2-0 Remco de Groot, 3-0 Notenboom.

JEKA boekte een degelijke overwinning. ,,De tegenstander wachtte af, we moesten door hun verdediging zien te komen”, vertelde Jeka-coach Bas Libregts. Merijn Notenboom draaide vlak voor rust een corner binnen. ,,Daarmee was de ban gebroken en kregen we na rust iets meer ruimte.” Jeka gaf geen kans weg en bekert verder.

Rijsoord - Halsteren 2-3 (1-0). 1-0 en 2-0 Rijsoord, 1-2 en 2-0 Noël van Kaam, 2-3 Jess Ernest.

Halsteren zaterdag stuntte op bezoek bij Rijsoord, koploper in de eerste klasse. ,,We hebben weinig kansen weggegeven en vanuit de omschakeling gescoord”, vertelde Halsteren-coach Remco van Haaren, die zijn ploeg iets verdedigender liet spelen. ,,Na de 2-0 achterstand hebben we keihard gewerkt en dat is beloond.”

Volledig scherm Halsteren zaterdag schakelde eersteklasser Rijsoord uit. © BN DeStem

Theole - Gilze 1-3 (0-2). 0-1 Stan de Kock, 0-2 Rudy van Hoek (pen.), 0-3 De Kock, 1-3 Theole

Gilze had het in de openingsfase even lastig, maar pakte daarna snel het initiatief. ,,Na de 1-0 was er niets meer aan de hand. We gaven geen kansen weg en konden via de counter vaak gevaarlijk worden”, vertelde Gilze-coach Jeremy Buchly.

MOC’17 – Vlissingen 3-2 (1-0) 1-0 Hein Loman (pen.), 2-0 Tom Sanen, 2-1 Saïd Bouzambou, 3-1 Redwan Zeehouni, 3-2 Abdoe Abdenbi

Derdeklasser MOC’17 stuntte door hoofdklasser Vlissingen uit te schakelen. MOC’17-trainer Theo Ducaneaux was meer dan tevreden op zijn ploeg: ,,We hebben verdiend gewonnen. Hier valt niets op af te dingen.”

Roosendaal – Gastel 2-0 (0-0) 1-0 Thijs de Wit, 2-0 Toni Ngombojoao

,,Een terechte overwinning, maar zeker niet makkelijk”, stelde Roosendaal-trainer Peter Sweres namens Roosendaal. ,,Het was een felle, maar faire wedstrijd. Pas na rust hadden we duidelijk het overwicht.” Gastel-trainer Johan van Batenburg baalde van de zwakke start aan de tweede helft: ,,Je loopt direct achter de feiten aan. Het was bizar dat de scheidsrechter op appelleren van de clubgrensrechter een zuivere penalty wegens hands omtoverde tot hoekschop. Doet verder niks af aan de overwinning van Roosendaal.”

RCS – RBC 3-4 (0-2) 0-1 Mujib Yaqoubi, 0-2 Jeroen Molenaar, 1-2 Hicham Azzanagui, 1-3 Levy Schotel, 1-4 Huub Schuit, 2-4 en 3-4 Mourad Azzanagui

Echt in gevaar kwam RBC in het Zeeuwse Souburg nooit volgens trainer Henk Vos. ,,Op een gegeven moment is de pijp leeg. De jongens hebben zondag nog gespeeld en leggen hier ook een prima pot op de mat. De tegentreffers van RCS kwamen te laat om ons nog zenuwachtig te maken. We zijn weer een ronde verder en dat is het enige wat telt.”

Victoria’03 – HVV’24 1-0 (1-0) 1-0 Faris Ouaddaf

,,Enkel op papier is het een stunt”, bekende Victoria’03-trainer Ronald van Oeveren na afloop. ,,HVV’24 miste hun drie belangrijkste veldspelers en hun keeper. Een kwartier voor het einde kreeg Kerim Özen rood, waarna het toch nog even spannend werd. Al met al had de uitslag hoger kunnen uitvallen.”