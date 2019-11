Danny Lauwen doet z’n vader pijn in bekerderby en verdient bijna een vrije dag op zijn verjaardag

Etten-Leur heeft drie voetbalclubs, Unitas’30, Internos en DSE, maar in competitieverband komen ze elkaar dit seizoen voor het eerst sinds lange tijd niet tegen. Vanaf begin dit millennium was Unitas’30 tegen Internos dé derby van het dorp (ruim veertigduizend inwoners, maar geen stadsrechten). Totdat de eerstgenoemde ploeg in 2017 promoveerde naar de tweede klasse en de rivaal dat seizoen juist degradeerde. Plos was er in de vierde klasse een Ettense burenruzie: Internos tegen DSE. Dat duurde maar één seizoen: in 2018 koos het roemrijke Internos voor een toekomst in het zaterdagvoetbal. Ook daar was er een strijd tussen Etten (Internos) en Leur (Unitas’30), maar afgelopen zomer trok Unitas’30 de stekker uit het eerste zaterdagteam. Zo stierf de derby in competitieverband uit.