Daniel Zwanenburg scoort opnieuw aan lopende band, Internos heeft aan sterk begin genoeg tegen Alliance

zaterdag 4CThe Gunners maakte een half dozijn tegen Dosko. Spits Daniel Zwanenburg maakte vier doelpunten en schroefde zijn totaal op naar acht doelpunten in vier wedstrijden. Een negental DHV’ers werd in eigen huis op een nederlaag getrakteerd door Vrederust.

Boeimeer - PCP 5-1 (3-1). 1-0 Mike Damen, 2-0 Ezra van Leeuwen, 2-1 Souhail Mekkaoui (pen.), 3-1 Danny Ummels, 4-1 Randy Kimwanga, 5-1 Guilliano Wierikx.

Boeimeer had het grootste deel van de wedstrijd weinig te duchten van PCP. “Het was een terechte overwinning, we waren in alle opzichten beter dan PCP”, concludeerde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns. “Na de 2-0 werden we een beetje nonchalant, maar na rust pakten we het weer goed op.” PCP wist het eerste doelpunt van dit seizoen te maken. Souhail Mekkaoui benutte een strafschop.

The Gunners - Dosko 6-0 (2-0). 1-0 Kevin Visser, 2-0 Daniel Zwanenburg, 3-0 Dion Riemens, 4-0, 5-0 en 6-0 Zwanenburg.

The Gunners was een maatje te groot voor Dosko. Grote man aan Bredase-zijde was wederom spits Daniel Zwanenburg. “Ik ben blij met hem, maar ik ben nog blijer met het collectief dat deze groep is”, vertelde The Gunners-coach René van Nijnatten. “Dit The Gunners is veel beter dan de ploeg van de vorige seizoenen, bovendien hadden ze een erg goede, beweeglijke en balvaste spits”, doelde Dosko-trainer Ahmed Arslan op Zwanenburg.

DHV – Vrederust 1-2 (0-1). 0-1 Siem van Keijzerswaarsd, 0-2 Chiel Knoet, 1-2 Bjorn Semler.

DHV-trainer Erik van der Giesen was niet te spreken over scheidsrechter Van Nistelrooij. “De scheidsrechter trok wel erg makkelijk kaarten waardoor we het duel met negen man eindigden. Al hadden we het duel gewoon in de eerste twintig minuten moeten beslissen.”. Stefan van den Boom van de bezoekers erkende het verhaal van zijn collega. “Die kaarten werden heel makkelijk gegeven. Na de eerste rode kaart, na een dik halfuur, kwamen we beter in het spel, maar na de tweede rode kaart kort na rust konden hadden we moeite om in de organisatie te blijven spelen.”

DVO’60 – VVC’68 2-3 (2-1) 1-0 Gijs Nouwen, 2-0 Rody van den Bergh, 2-1 Ferry Meijer, 2-2 Jeroen Augustijn, 2-3 Ricky Willigers.

“Twee kansen en twee goals, met daarna een uur lang een beter VVC’68,” gaf DVO-trainer Wouter van den Vendel eerlijk toe. VVC'68-trainer Marco Ernest was niet tevreden met de start van zijn ploeg. “Als je zo slap start als wij deden, dan roep je de tegengoals over je af. Na de 2-0 zetten we het spel naar onze hand met een tegentreffer vlak voor rust, waar hun doelman ons al enkele keren van scoren hield.”

Internos - Alliance 5-2 (4-0). 1-0 Kjell van Toledo, 2-0 Jaye Musters, 3-0 Martijn Brand (e.d.), 4-0 Daan Meijers, 4-1 Ruben Brugmans, 4-2 Jerome de Clercq, 5-2 Morris Meesters.

Internos kwam al na één minuut op voorsprong tegen Alliance door een knappe goal van Kjell van Toledo. Hij werkte de bal achter het standbeen binnen. Bij rust stond het 4-0, de thuisploeg had weinig moeite met de Roosendalers. In de tweede helft bakten beide ploegen er weinig van, maar kwam Alliance nog tweemaal tot scoren en vond Internos één keer het net: 5-2.