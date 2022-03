Dames van OVV’67 buigen 3-0 achterstand om in 3-4 overwinning, DSE pakt volle buit

Hoofdklasse B

DSE - SC ‘t Zand 2-1.

Na de wedstrijd volgt er dan ook nog een kort feestje op het veld, voordat de speelsters samen de kantine ingaan. Trainer Peter Baan geeft aan dat hij trots is op deze ‘eenheid’ die zijn team vormt.

,,Ze willen echt voor elkaar gaan allemaal. Er zit heel veel strijd in de ploeg. De sfeer in het team is goed en na elke overwinning wordt er even een juichende teamfoto gemaakt. Als je wint zit de sfeer er natuurlijk vanzelf goed in en tot nu toe valt alles gewoon de goede kant op voor ons. We zagen vandaag hetzelfde als bij onze wedstrijd tegen Trekvogels vorige week. We zijn negentig minuten lang de bovenliggende partij, maar hebben vervolgens heel veel moeite om dat uit te drukken in kansen en doelpunten.”

Doordat de doelpunten uitbleven voor DSE, bleef een overwinning mogelijk voor ‘t Zand en ze kwamen ook op 0-1 via een penalty in de eerste helft. Hierdoor moest DSE nog vol aan de bak in de tweede helft. Baan blijft realistisch ondanks de goede reeks deze competitie. ,,Iedereen verwacht nu dat wij zomaar even alles winnen, maar dat gaat natuurlijk niet. Ons hoofdveld is ook niet makkelijk om op te voetballen en daarom is het lastiger om zo’n wedstrijd open te breken. De laatste pass ontbrak elke keer waardoor we geen grote kansen creëerden. Eigenlijk hebben wij een ploeg die beter speelt op kunstgras, maar we hebben er zelf voor gekozen om gewoon op ons hoofdveld te spelen.”

In de tweede helft gaf DSE nog steeds weinig weg, en creëerden ze meer mogelijkheden dan in de eerste helft. Hierdoor wisten ze de achterstand om te buigen naar een 2-1 voorsprong door een benutte penalty van Colinda van der Steen en een doelpunt van Nidia Bos in de zestigste minuut. In het laatste half uur leek DSE niet meer in de problemen te komen maar het werd in de laatste minuut nog even spannend.

‘t Zand kreeg nog een vrije trap op een gevaarlijke positie en de bal viel uit de kluts voor de Tilburgers. Het leek een niet te missen kans maar de bal ging rakelings naast waardoor DSE de punten in Etten-Leur hield. Baan vond het te vroeg om te spreken van ‘het geluk van de kampioen’. ,,Het is dan in ieder geval het geluk van de koploper.” Toen de scheidsrechter affloot kon het feestje beginnen.

Peter Baan blikt al vooruit op de topper van volgende week. Dan speelt DSE tegen nummer 2 FC Eindhoven en kunnen ze het gat vergroten naar zes punten. DSE heeft ook nog een wedstrijd minder gespeeld. Baan vertelt dat zijn speelsters vandaag nog niet met de volgende wedstrijd bezig hoeven te zijn, terwijl het feestje zich van het veld naar de kleedkamer heeft verplaatst.

,,We hebben ook buiten het veld een heel hecht team, dus iedereen gaat straks nog samen naar de derde helft in de kantine. Als ik de meiden zo inschat denk ik dat ze er daarna nog wel een vierde helft of iets dergelijks aan vastplakken in een kroegje in de buurt. Na vandaag gaan we ons wel weer voorbereiden op de volgende wedstrijd.”

Bavel - FC Eindhoven 1-3 (0-2). 1-2 Marès Beekers.

Een moeilijke wedstrijd voor Bavel dat zich niet zomaar gewonnen gaf. ,,Het was weer een pittige pot. We wisten dat het vandaag weer moeilijk zou zijn maar het is geen wedstrijd waar wij punten moeten pakken. Fc Eindoven maakte goed gebruik van lopende spelers en daar hadden wij het erg lastig mee. We hebben elkaar in de rust nog eens goed aangekeken en zijn met passie en beleving de tweede helft ingegaan dit resulteert dan nog in een doelpunt’’, aldus Bavel-trainer Jim Verhaart.

Eerste klasse D

RKSV Nuenen - OVV’67 3-4 (3-1). 3-1 Nikki Haagberg, 3-2 Femke Bol, 3-3 Maartje van Dongen, 3-4 Rebecca van Aalst.

Even leek het een vervelende middag te worden voor de dames van OVV. Na 12 minuten spelen stond de ploeg van OVV-trainer Remi van Mourik al 3-0 achter. ,,We wisten tot diep in de eerste helft weinig tot niks te creëren. Uiteindelijk scoren we dan toch de 3-1 na een al eerder afgekeurd doelpunt wegens buitenspel. in de tweede helft draaide de wedstrijd compleet. Nuenen kwam niet meer aan voetballen toe. Na een ingestudeerde hoekschop scoren we de 3-2 en kort daarna de 3-3. Met nog drie minuten op de klok krijgen we nog een vrije trap mee vanaf een meter of 25. Rebecca van Aalst legt aan de bal stuit lastig op en ploft binnen. Ondanks de spanning blijven dit dan toch de mooiste momenten van het trainersvak. Chapeau voor de dames die zijn blijven strijden voor deze drie verdiende punten’’, aldus Van Mourik.