Dames Bavel belonen zichzelf op eigen veld, DSE verliest na rust

HOOFDKLASSE B

Someren - DSE 2-1 (1-1).

Ondanks een goal in de eerste minuut van de wedstrijd, gingen de vrouwen van hoofdklasser DSE onderuit bij Someren, een van de topploegen uit de competitie. Eva Schrauwen zette de bezoekers uit Etten-Leur dus al vroeg op voorsprong. Tien minuten voor rust was het Someren dat toesloeg: 1-1. Door onoplettendheid in de defensie ging het tien minuten voor tijd mis voor DSE. Volgens coach Peter Baan ging de wedstrijd vooral in de tweede helft gelijk op. ,,Een gelijkspel had terecht geweest.”