Daamen nieuwe trainer Chaam: ‘Karel past bij onze clubcultuur’

Nu is Daamen trainer van SVC in Standaardbuiten, waarmee hij afgelopen zomer promoveerde van de vijfde naar de vierde klasse. ,,Naast zijn voetbaltechnische capaciteiten is VV Chaam ervan overtuigd dat Karel ook bij de clubcultuur van VV Chaam past. We kijken uit naar de samenwerking”, aldus het bericht.