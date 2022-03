Daadkrachtig Dongen laat Groene Ster blauw-gele sterretjes zien: ‘In eigen huis maken wij het iedereen lastig’

Zaterdag 3B en 3D Overzicht | Derby in Fijnaart eindigt in remise, ONI pakt een punt bij runner-up

Zwaluwe legde een slechte wedstrijd op de mat in 3B, waar de derby tussen De Fendert en Klundert in een remise eindigde. In 3D pakte ONI in de slotfase nog een puntje tegen Schelluinen. In 4D scoorde The Gunners in blessuretijd de winnende goal op bezoek bij Boeimeer. SCO won bij Baronie en Rijen verloor kansloos van DESK. Een overzicht.

16 maart