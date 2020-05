CVTD: ‘Derde divisies naar 18 teams’

Afgelopen seizoen telde zowel de derde divisie zaterdag als die op zondag 17 teams. De KNVB heeft nog niet besloten of dat aantal naar 16 of 18 gaat. De CVTD heeft een duidelijke voorkeur voor 18. ,,De tweede en derde divisie zijn oorspronkelijk opgestart met 18 teams per divisie, waarbij in de derde divisie afgelopen seizoen zowel in de zaterdag- als zondag competitie een beloftenteam is weggevallen door te weinig interesse vanuit het betaald voetbal”, laat de belangengroep in een brief weten. ,,De KNVB heeft toen in overleg met de CVTD voor een tussenoplossing gekozen van 17 teams per competitie. Eind 2019 is er een enquête gehouden onder de derde divisie clubs. Een overgrote meerderheid (78%) is voor 18 teams per derde divisie.”