Cupfighter Cluzona mag opnieuw deelnemen aan landelijke KNVB-beker

In 2018 schopte de Club Zonder Naam het ook tot het landelijke bekertoernooi. De ploeg van topschutter Ruben Maas bereikte in dat voorjaar zelfs de halve finale van het districtsbekertoernooi, maar sneuvelde toen in Goes. Het avontuur in de landelijke beker was echter van korte duur. De tweedeklasser werd uitgeschakeld door derdedivisionist SteDoCo.