Crea Zimmerman (Hoge Vucht): 'Trots op de wijk waarin we spelen'

Barça promoveerde afgelopen seizoen uit de kelder van het amateurvoetbal en won onder de nieuwe naam Hoge Vucht meteen de eerste periode in de vierde klasse. In gesprek met oprichter, vicevoorzitter en rechtsback Hassan Lammou en aanvallende middenvelder Crea Zimmerman over weer beginnen met een schone lei, de aanstaande verhuizing en de huidige successen.

Wie 'Barça' en tegenwoordig dus 'SC Hoge Vucht' zegt, zegt ook Hassan Lammou. Aan de gevel van het clubgebouw van SC Hoge Vucht hangt niet voor niets een enorm bord met zijn beeltenis en daarbij de tekst: ,,Meer dan een oprichter. Meer dan een voorzitter. Hassan Lammou, vader van de club." Lammou (30), die in 2006 op 18-jarige leeftijd Barça eigenhandig oprichtte, daarover: ,,Ach, het is mooi die waardering, maar misschien is het wat overdreven. Ik wilde het al weg laten halen, maar dat wilde men hier absoluut niet." Zimmerman (34): ,,Nee, zeker niet. Wanneer je beseft wat Hassan allemaal gedaan heeft en nog steeds doet voor de club, dan moet dat bord blijven. Ook wanneer we gaan verhuizen, gaat dat bord gewoon mee."

Het woord is gevallen, de verhuizing. Vanwege het gegeven dat Rugby Club Breda, ook gevestigd op sportpark De Wisselaar, wil uitbreiden, moest Hoge Vucht op zoek naar een nieuw onderkomen. Het nabij gelegen sportpark 't Kadijkje, thuishaven van buurman Advendo, leek de meest voor de hand liggende optie. ,,We hopen al bij aanvang van het komende seizoen daar onze intrek te nemen", zegt Lammou. ,,Wel met een eigen clubhuis en eigen hoofdveld", benadrukt hij. ,,Van een fusie met Advendo is eigenlijk nooit sprake geweest, wel van samenwerking. We zullen dus allereerst gezamenlijk van het sportpark gebruik maken. Wat de toekomst dan zal brengen, zullen we moeten afwachten. De gesprekken met de gemeente zijn vergevorderd en er zijn al heel wat akkoorden gesloten. Alleen moeten nog de puntjes op de 'i' worden gezet."

Zonder al teveel oude koeien uit de sloot te halen, blijft een feit dat Barça in het verleden regelmatig negatief in het nieuws kwam. ,,Die negativiteit moest verdwijnen", zegt Zimmerman. ,,Van buitenaf is het gemakkelijk om snel conclusies te trekken. Wanneer je binnen deze club leeft, weet je dat het niet altijd waar is wat er gezegd en geschreven werd."

Trots

Toch was dat niet dé reden om onder de nieuwe naam van start te gaan dit seizoen. ,,Nee, maar we wilden wel met een schone lei beginnen", weet Lammou. ,,We zijn nu een nieuwe club met veel meer focus op de jeugdopleiding dan in het verleden. We willen als eerste elftal iets positiefs uit stralen naar de jeugd en ook de doorstroming vanuit de jeugd naar het eerste elftal bevorderen. Maar de belangrijkste reden voor de nieuwe naam is dat we willen laten zien waar we vandaan komen en wie we zijn. We zijn een voetbalclub in de wijk Hoge Vucht en daar zijn we trots op."

Maatschappelijke taak

Hij vervolgt: ,,We zijn een ultieme afspiegeling van de multiculturele samenleving, van de wijk Hoge Vucht in het bijzonder. Zoals veel verschillende culturen samenleven in de wijk, voetballen bij ons Nederlandse, Marokkaanse, Turkse, Antilliaanse, Surinaamse en Afrikaanse jongens samen." Lammou ziet dan ook zeker een maatschappelijke taak weggelegd voor SC Hoge Vucht: ,,Een voetbalclub als de onze kan verbindend werken, zeker gezien de huidige hardheid in de samenleving. Jazeker, voetbal moet verbroederen."

Lammou neemt nogal wat last op zijn schouders. Naast speler in het eerste is hij dus ook bestuurslid. Maar dat heeft ook voordelen, denkt hij. ,,Je kan je beter inleven in de voetballer wanneer je zelf nog speelt", aldus de vicevoorzitter. ,,Het een en ander neem je ook mee in de besluitvorming als bestuurslid. Wanneer een jongen iets verkeerds gedaan heeft, is het wat gemakkelijker je in zijn persoon te verplaatsen. Voetbal is nu eenmaal ook een stukje emotie. In plaats van een jongen voor een half jaar weg te sturen vanwege wangedrag, willen wij zo'n jongen juist bij de club houden. Door hem bijvoorbeeld een alternatieve straf te geven. Laat hem de kleedkamers maar schoonmaken voor een tijdje. Zo houd je grip op de jongen en tegelijkertijd doet die jongen iets voor zijn vereniging."

Doorgedenderd

Sportief gaat het de voetbalclub momenteel voor de wind. ,,Alles gaat boven verwachting", vindt Zimmerman. ,,We zijn als een trein doorgedenderd na de promotie van vorig seizoen." Diverse oorzaken zijn aan te dragen voor de huidige successen, vinden beiden. Lammou: ,,Belangrijk was de komst, vorig seizoen al, van Maikel Resort als trainer. Iemand die de club goed kent. Daarnaast is er een mooie mix van jeugdigheid en ervaring." Zimmerman: ,,Vanaf de derde periode vorig seizoen zijn we realistischer gaan spelen. Maar ook de onderlinge acceptatie en het taakbewustzijn zijn toegenomen."