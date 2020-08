Corona houdt amateurvoetbal in zijn greep: 'We kunnen gewoon spelen als we alle richtlijnen volgen'

Selectie voetbal­club Boeimeer gaat in quarantai­ne na coronage­val en mist eerste bekerwed­strijd

20 augustus Een flinke streep door de rekening voor voetbalclub Boeimeer. Het eerste elftal is bezig aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar gaat nu tien dagen in quarantaine omdat er een coronageval binnen de groep is gemeld.