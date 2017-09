Constansia treft tegen Baronie opnieuw oude maten

In een bijzin volgt een kanttekening. ,,Met Goes heb ik nooit zoveel gehad.'' Bij Vlissingen lag dat zondag anders. Het 1-0 verlies kwam hard aan. Constansia woont in de Zeeuwse havenstad. Overal werd hij aan de nederlaag herinnerd. ,,Tot in de Jumbo toe.'' De dag voor de wedstrijd was het dollen al begonnen. Langs de lijn, bij de bekerwedstrijd van het zaterdagteam van Vlissingen. Zijn broertje speelde er met de talenten van JVOZ. Hij was er toch. Net als een stuk of wat spelers van de zondagselectie. Het uitdagen ging door, tot aan de aftrap van Halsteren. Constansia deed zelf vol overgave mee. Zo zit ie in elkaar. ,,Ik heb ze de tering geïrriteerd, man.''

Spanningsveld

Tegen Baronie ligt het spanningsveld weer een stukje hoger. De laatste drie seizoenen speelde Constansia in Breda. Met trainer Jurriaan van Poelje heeft hij nog vrijwel dagelijks contact. Ook met de andere jongens zijn alle lijnen open. Pas nog kreeg hij een uitnodiging voor de verjaardag van Dennis Peragon. En zijn neefje Cheyondre Richardson doet het voorin als jong talent goed. De kans dat ie Cheyondre in het veld tegenkomt is klein. ,,Maar als dat wel gebeurt, krijgt ie een schop van me, zeker weten.''

Volledig scherm Jonathan Constansia (voor) tijdens de training van Halsteren. © Chris van Klinken / Pix4Profs

Kwaliteit

Natuurlijk is er een hemelsbreed verschil tussen Baronie en Halsteren. Zeker nu in Breda sterkhouders als Moustafa Mohammad zijn vertrokken. ,,Halsteren is als team veel volwassener. Ze weten wat het is om in de hoofdklasse te spelen. Als je puur naar de kwaliteit kijkt, moeten wij winnen.'' Hij loopt lang genoeg mee in het voetbalwereldje om te weten dat het ook anders kan gaan. ,,Zo'n jong team als Baronie kan het ineens op z'n heupen krijgen en een dag super spelen.''

Quote Iedereen denkt dat Halsteren een koopclub is, met jongens die komen en gaan. Maar wij willen niet die vier Zeeuwen zijn die komen voetballen en na de wedstrijd meteen vertrekken. Jonathan Constansia

Vorig seizoen tikten de Baronnen op De Beek Halsteren voor de beker nog van de mat, met Constansia toen als verdedigende middenvelder. Hij herinnert zich andere vriendschappelijke wedstrijden tussen beide teams. ,,Ik geloof niet dat we met Baronie ooit van Halsteren verloren hebben. We waren altijd ongelooflijk scherp."

Reistijd

Waarom ie zelf eigenlijk bij Baronie is weggegaan? ,,Ik moest vanuit Vlissingen in mijn eentje rijden, mijn vriendin was zwanger, we hebben nu een dochtertje, die lange reistijd begon me op te breken.''

Nu rijdt ie samen met Josimar Pattinama, Abdoe Abdenbi en Roycel James, dat bevalt beter. Constansia voelt zich thuis op De Beek. ,,Iedereen denkt dat Halsteren een koopclub is, met jongens die komen en gaan. Maar wij willen niet die vier Zeeuwen zijn die komen voetballen en na de wedstrijd meteen vertrekken. Jongens als Thomas van der Spek en anderen houden ons tegen als we onze tas willen pakken. Er zijn genoeg cultuurbewakers bij deze club.''

Imago

Constansia heeft lang het imago van lastige jongen gehad. In het betaalde voetbal werd hij bij AA Gent en Heracles weggestuurd. Ook bij MVV vonden ze dat hij disciplinair tekort schoot. Constancia zegt dat hij als persoon is gegroeid. ,,Ook bij Halsteren denken ze soms dat ik niet helemaal honderd ben. Maar ik weet wat ik doe en wat ik zeg.''