Complimenten RBC leveren Madese Boys niets op, Bavel toont veerkracht

Roosendaal - Rijen 0-1 (0-0). 0-1 Gijs van de Berg.

,,Hoewel we vandaag niet in goede doen waren hebben we op basis van werklust in mijn ogen verdiend gewonnen,” vond Rijen-trainer Freddy Kruijs. In een erg matige, typische 0-0 wedstrijd waren de bezoekers de gelukkige, nadat Gijs van de Berg in de 89ste minuut een voorzet van Ruud Heestermans binnenkopte. Roosendaal-trainer Mark Klippel: ,,Een echte 0-0 wedstrijd waarin weinig kansen te noteren vielen. Ik vond dat we het de eerste vijfentwintig minuten goed deden, daarna drongen zij even aan zonder tot kansen te komen. Ook na rust stonden we organisatorisch gewoon goed, omdat wij ook weinig creëerden leek het daarom op 0-0 af te stevenen.”

WSC - Bavel 2-2 (0-0). 2-1 Sander van Gils, 2-2 Daan Diepstraten.

Jean-Pierre Huijskens, die de door corona gevelde coach Coen Rijppaert bij de bezoekers verving, was uiteindelijk tevreden met het gelijkspel: ,,Zeker als je terugkomt uit een 2-0 achterstand". Na een gelijkopgaand eerste bedrijf keek Bavel na rust binnen een kwartier tegen een 2-0 achterstand aan. Oudgediende Robin Adriaansen, al jaren gestopt maar gisteren bereid op de bank plaats te nemen in verband met de vele afwezigen, viel in en stond prompt aan de basis van beide Bavelse doelpunten. Daan Diepstraten tekende uit de rebound voor de gelijkmaker, nadat Niek Akkermans zijn strafschop gestopt zag worden, maar keek even later evenals zijn directe tegenstander tegen een rode kaart aan.

RBC - Madese Boys 1-0 (1-0). 1-0 Randy Elst.

,,Op een heel slecht kunstgrasveld hebben we vanmiddag naar vermogen heel goed gespeeld,” vond bezoekend trainer Dion Schuurmans. ,,Natuurlijk had RBC meer balbezit, maar het feit dat we hen een benauwde middag hebben bezorgd geldt eigenlijk nog als het beste compliment. Helaas werd één onoplettendheid ons fataal. Na een scheidsrechterswissel door een blessure, en de daarbij horende tijd die de wedstrijd stil lag, waren we even het ritme kwijt en scoorden zij de weliswaar prachtige 1-0.”

Ruud Pennings van RBC: ,,Onnodig moeizaam, vooral door ons eigen toedoen. We konden geen antwoord vinden op hun defensieve spel en later in de wedstrijd op de ruimte die ontstond toen zij wel de aanval zochten.”