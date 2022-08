Competitieprogramma amateurvoetbal bekend: direct krakers en derby’s gepland

De competitie begint in het weekend van 24/25 september, de drie weekenden daarvoor worden de bekerwedstrijden gespeeld.

Zaterdagvoetbal

In zaterdag 2G neemt WHS, als kampioen gepromoveerd naar de tweede klasse, het in de eerste competitieronde in eigen huis op tegen VCK.

In zaterdag 3B staan Prinsenland en MOC’17 in Dinteloord tegenover elkaar. Prinsenland deed afgelopen seizoen mee om de bovenste plaatsen, maar kon via de nacompetitie niet promoveren. MOC’17 won de nacompetitie en promoveerde naar de derde klasse. De ploeg uit Bergen op Zoom heeft de ambitie om ook in de derde klasse om de bovenste plaatsen mee te doen.

Klundert en De Fendert openen zaterdag 3C, Seolto heeft de eerste speelronde vrij.

Zondagvoetbal

In zondag 1B speelt het gepromoveerde SC Kruisland op eigen veld tegen Marvilde. Dosko opent het seizoen in eigen huis tegen promovendus VOAB. Virtus en SC Gastel, vorig seizoen nog strijdend om de titel in de derde klasse, openen het bal in zondag 2C.

Schijf en Wernhout spelen op de eerste speeldag van zondag 3A meteen een derby. In zondag 3B nemen de degradanten Madese Boys en Bavel het tegen elkaar op. In zondag 4C staat de Bredase stadsderby tussen TVC Breda en PCP gepland.

Het programma van de derde en vierde divisie was eerder al bekendgemaakt. De derde divisie begint aanstaande zondag. Baronie gaat op bezoek bij HSC’21, Dongen reist naar Utrecht waar Hercules de tegenstander is. In de vierde divisie openen Moerse Boys en Halsteren op zaterdag 27 augustus de competitie. Een dag later ontvangt Unitas’30 HVCH.

Het volledige programma van de West-Brabantse amateurclubs in de eerste tot en met vijfde klasse lees je hieronder.

Zaterdagvoetbal

Tweede klasse G: WHS-VCK.

Derde klasse B: Den Bommel-Tholense Boys, Prinsenland-MOC’17, ZSC’62-Kogelvangers, Halsteren-DVV’09.

Derde klasse C: Rhoon-Zwaluwe, Klundert-De Fendert, Internos-IFC.

Derde klasse E: ONI-Vuren, GDC-Dongen.

Vierde klasse B: SC Stavenisse-SPS, NOAD’67-WIK’57, Smerdiek - Colijnplaatse Boys.

Vierde klasse C: Alliance-Steenbergen, Rood-Wit W-DVO’60, The Gunners-FC Bergen, SC Welberg-VVC’68, Baronie-Lepelstraatse Boys, Boeimeer-Vrederust.

Vierde klasse D: DVVC-GSC/ODS, Irene’58-Dubbeldam, Olympia’60-RFC, TSC-SSW, SCO-DHV.

Zondagvoetbal

Eerste klasse B: SC Kruisland-Marvilde, Dosko-VOAB.

Tweede klasse C: Coal-Cluzona, Rood-Wit W-RBC, Virtus-SC Gastel, Beek Vooruit-Victoria’03, Roosendaal-JEKA.

Tweede klasse D: Oosterhout-Uno Animo, Gilze-Trinitas Oisterwijk, Rijen-TSC.

Derde klasse A: Philippine-DSE, Clinge-Groen Wit, Steen-Zundert, Schijf-Wernhout, HVV’24-Hoeven.

Derde klasse B: Madese Boys-Bavel, Be Ready-DIA, Terheijden-SC Emma, SV Reeshof-Waspik.

Vierde klasse B: Rimboe-ODIO, RSV-WVV’67, METO-Grenswachters, Noordhoek-Sprundel, SVC-BSC, Achtmaal-DIOZ, Nieuw Borgvliet-NSV.

Vierde klasse C: HBSS-Viola, Neerlandia’31-Pretoria R., TVC Breda-PCP, UVV’40-VVR, VCW-Chaam, Gesta-SAB, WDS’19-Riel.

Vierde klasse D: Right’Oh-VCB, Jong Brabant-Dussense Boys, WSJ-Raamsdonk.

Vijfde klasse A: DEVO-Advendo, SVG-Molenschot, TPO-Vivoo, Gloria UC-HSC’28, NVS-OVV’67, De Schutters-HZ’75.