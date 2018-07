Competitie-indeling: Rood-Wit, Dosko en Moerse Boys in district West 2, SAB en Groen Wit niet bij elkaar

Meteen vallen verschillende dingen op: zo zijn de enige twee West-Brabantse zaterdag tweedeklassers van elkaar gescheiden: Tholense Boys zit in de 'Zeeuwse' zaterdag 2E, Zwaluwe is ingedeeld in zaterdag 2F. Ook opvallend is de indeling van de West-Brabantse zondag eersteklassers. Rood-Wit, Dosko en Moerse Boys zitten bij compleet nieuwe teams in district West 2, niet meer in Zuid 1. In zondag 3A is SAB de enige Bredase club, terwijl stadsgenoot Groen Wit samen met een hoop streekgenoten in zondag 3B zit.