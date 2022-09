Compact Stavenisse maakt het SPS lastig, Smerdiek foutloos van start

,,Een terechte zege voor SPS", vond Stavenisse-voorzitter Louis Wesdorp. ,,Al hebben we lange tijd goed partij geboden. Jammer dat we na de 1-0 uit een vrije trap al snel de 1-1 moesten toestaan en na rust meteen de 1-2 slikten. Toch, we hebben jarenlang in de onderste regionen gestaan, deze uitslag geeft de burger in elk geval moed.” SPS-trainer Marc de Weerd was blij met de driepunter: ,,Je weet dat het in Stavenisse altijd erg lastig voetballen is en je niet mee mag gaan in hun spel. Dat deden we in de eerste helft, waarin we meer tegen onszelf speelden, toch te veel. Dat de eerste bal op onze helft vanop grote afstand bij ons binnen vliegt, terwijl we zelf in de openingsminuten twee open kansen lieten liggen, doet er vervolgens ook niet veel goed aan. Na rust deden we het beter, hoewel we ondanks het veldoverwicht vergaten afstand te nemen. De uitslag doet daardoor vermoeden dat het moeilijker was dan het in werkelijkheid was".