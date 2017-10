Compact Rood-Wit bedwingt koploper DESO

vrouwenvoetbal Bavel pakt punt, Smerdiek en DSE winnen

22:34 Smerdiek wint in de Eerste klasse A. DSE pakt drie punten en Schijf verliest in de Eerste klasse D. Bavel speelt gelijk tegen Righterbleek. OVV’67 verliest in de Eerste klasse D en Baronie speelt gelijk. Viola en Gilze verliezen in de tweede klasse F.