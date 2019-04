Comeback Baronie levert punt op, Halsteren speelt gelijk

Minor - Baronie 2-2 (2-0) 1-2 Jens Wirix, 2-2 Nizar Mekkaoui. Baronie moest in de tweede helft in de achtervolging en toonde veerkracht. Na rust maakte Jens Wirix er al 1-2 van. Even later werd zijn gelijkmaker afgekeurd. Baronie domineerde de tweede helft en uit een weergaloze voorzet van Jorik Mijnhijmer maakte Nizar Mekkaoui de zo gewenste gelijkmaker. Daar zij het ondanks de aanvallende wissels bij blijven. Maar de concurrenten morsten dus ook.

UDI’19 - Halsteren 1-1 (1-1) 0-1 Robert Braber, 1-1.

,,We laten dure punten liggen’', stelde coach Ruud Pennings teleurgesteld vast. ,,Ik heb tenminste zes kansen geteld. Maar ons euvel is doelpunten maken.’’ De opening was veelbelovend, met bij de eerste aanval van de middag meteen een treffer van Robert Braber: 0-1. Na ruim een kwartier kwam UDI op gelijke hoogte, vanaf de penaltystip. Jelle Voermans maakte een ongelukkige overtreding en Tim Wolf benutte de toegekende strafschop: 1-1. Bij de eerste aanval na rust was weer bijna raak. Jeroen Beerendonk stuurde Jay Jay Meierdres in de diepte en diens voorzet werd bij de tweede paal door Francis Kabwe Manengela juist over gegleden. Halsteren drong aan en zag een kopbal van Perry Bierkens van de lijn worden gehaald. Ook Fouad Idabdelhay verscheen oog in oog met de doelman. In het laatste halfuur maakte Nishant Jagernath zijn rentree, na een lange blessure, destijds opgelopen op hetzelfde veld. Op het eind kwam ook Tom de Bonte erbij, als extra spits. Voor Halsteren was het alweer de negende remise van het seizoen. Geen toeval, zei Pennings. ,,We hebben gewoon niet het vermogen om dit soort wedstrijden winnend af te sluiten.’’