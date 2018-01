Cluzona voorkomt blamage en bereikt achtste finales districtsbeker

Anjo Wintermans nieuwe trainer Gesta

13:57 Vanaf volgend seizoen is Anjo Wintermans uit Raamsdonkveer hoofdtrainer van RKVV Gesta uit Galder, dit seizoen uitkomend in de vierde klasse B. Wintermans traint momenteel de O19 van Jeka en was eerder hoofdtrainer van Advendo uit Breda. Hij volgt Karel Daamen op die verhuist naar SVC uit Sandaardbuiten.