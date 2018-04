Cluzona voor niets naar Tilburg op eerste paasdag: 'Geen scheidsrechter aanwezig, heel vervelend'

zondag 2EVoor Cluzona was het een aparte eerste paasdag. De ploeg uit Wouw was afgereisd naar Tilburg voor een treffen met koploper Sarto, maar na de warming-up bleek dat er geen scheidsrechter aanwezig was. Het duel werd afgelast.

,,Heel vervelend", vond Cluzona-trainer John Taks. ,,We waren vol goede moed richting Tilburg gegaan, met de bus, voor de wedstrijd tegen Sarto. We waren net bezig met de warming-up toen de leider van Sarto kwam vertellen dat er geen scheidsrechter was. Hij zou zich dinsdag al afgemeld hebben bij de KNVB, maar men was vergeten een vervanger in te plannen."

Cluzona maakte de warming-up af en deed nog verwoede pogingen een andere scheidsrechter te vinden. Taks: ,,We hebben nog contact proberen te zoeken met de KNVB, maar zelfs op het noodnummer was niemand bereikbaar. Rond drie uur kwam het nieuws dat er niet meer gevoetbald zou worden."

Bijkomend nadeel was het feit dat de bus, waarmee Cluzona gekomen was, al op de terugweg was. ,,Dus we hebben die beste meneer moeten bellen om weer terug te komen. In tussentijd hebben we ons wel vermaakt in de kantine."