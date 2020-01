Cluzona versterkt zich per direct met aanvaller Tom Blomaard

amateurvoetbal Vervolg strijd om districts­be­ker met nog tien teams uit West-Bra­bant in de race

12:00 De felbegeerde halvefinaleplaatsen (en daarmee het ticket voor een plaats in de eerste ronde van de KNVB Beker) komen steeds dichterbij. Tien West-Brabantse teams komen in actie in de vierde ronde, die deze week begint.