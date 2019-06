Cluzona verslikt zich in RKVVO, Kruisland ook vroegtijdig uitgeschakeld

Oirschot Vooruit - Kruisland 2-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Joris Swaanen.

,,We vergeten onszelf te belonen", aldus Kruisland-speler Ahmed Didi. ,,We hadden in de eerste veertig minuten vijf grote kansen, waarvan we er wel twee zeker van hadden mogen maken. De eerste kans voor hen was meteen raak. Met dit warme weer sloop de kracht aan onze kant er uit, mede door de ramadan.”

Cluzona - RKVVO 0-4 (0-1) 0-1 Benn Soetens, 0-2 en 0-3 Martijn van Dijk, 0-4 Bart Sanders.

Na iets meer dan een half uur viel de openingstreffer. Cluzona-doelman Nicky Lodiers, al bij de aftrap gehinderd door een hamstringblessure, kreeg een voorzet niet onder controle, Benn Soetens was er als de kippen bij om de bal in het net te prikken.

Nauwelijks drie minuten later was Jeroen Hack dichtbij de 1-1 maar Van den Oever tikte de door de wind gedragen voorzet op de lat. Nog een minuut later stuitte Wesley Smits na een knappe loopactie diagonaal op de voeten van Van den Oever. Als RKVVO al aanvallende intenties had, waren deze na rust totaal verdwenen.