Cluzona-trainer Van der Sloot twee jaar langer assistent bij TOP Oss

Van der Sloot, die eerder zeven jaar als speler en drie jaar als scout actief was in Oss, is bezig aan zijn tweede jaar als assistent van hoofdtrainer Klaas Wels. ,,Ik ben te spreken over Marcel als assistent en als persoonlijkheid”, zegt Directeur Peters Bijvelds op de clubsite van de Ossenaren. ,,Hij is echt een meerwaarde voor de staf. Niemand kan in de toekomst kijken, maar in mijn optiek heeft Marcel heel veel potentie. Ook om hoofdtrainer te worden.”