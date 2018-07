Cluzona-trainer Van der Sloot blij met loting: 'SteDoCo is een behoorlijke naam in de regio'

,,Je weet dat iedere club in de KNVB-beker van een bepaald niveau is. SteDoCo is een leuke tegenstander. Ze zijn net gepromoveerd naar de derde divisie. Het is een club in de lift, een behoorlijke naam in de regio. Een club met flinke financiële mogelijkheden ook. Er spelen een paar spelers die ik ken", aldus trainer Van der Sloot over de club waar Cluzona op 18 augustus op bezoek gaat in de eerste kwalificatieronde. ,,Enig smetje: we hadden graag thuis gespeeld."

De tweedeklasser uit Wouw begint op 24 juli met trainen. ,,Vanaf dan staat alles in het teken van die wedstrijd. Zo simpel is het. We hebben vorig jaar laten dat we goed weerstand kunnen bieden tegen tegenstanders van formaat", wijst hij op het feit dat Cluzona in het districtsbekertoernooi twee hoofdklassers uitschakelde. ,,Het is leuk om ons weer te meten met zo'n ploeg. We hebben niets te verliezen. We spelen uit en hebben een grote supportersschare, dus het wordt leuk om deze wedstrijd te gaan promoten."

Volledig scherm Feest bij Cluzona, dat zich plaatste voor de landelijke beker. © Marcel Otterspeer / pix4profs

Visie

Van der Sloot, zelf als ex-prof de nodige ervaring met het spelen in het landelijke bekertoernooi, stond vorig seizoen nog op het veld toen Cluzona het ticket greep voor de landelijke beker door hoofdklasser Vlissingen in de kwartfinale te verslaan. Dit seizoen heeft hij het wedstrijdshirt ingeruild voor een trainersoutfit. ,,Ik kijk er naar uit om aan de slag te gaan. Afgelopen winter is het bekend geworden. Dan heb je al bepaalde gedachten, een bepaalde visie van hoe je wil gaan spelen. In tussentijd heb ik veel gesprekken gehad, zijn er een paar jongens bijgekomen en staat er een gretige groep. Afgelopen maandag ben ik al begonnen met TOP Oss. Toen dacht ik wel: waren we ook maar vast begonnen met Cluzona."