Cluzona-trainer Marcel van der Sloot op non-actief bij TOP Oss

“Marcel is een Ossenaar”, scandeerde men op de C-tribune van het Frans Heesen Stadion op vrijdagavond. De Osse supporters uitten daarmee hun onvrede over de afwezigheid van assistent-trainer Marcel van der Sloot. De man bijgenaamd ‘Sloet’ is met jaren dienst als assistent-trainer én als topscoorder aller tijden van TOP Oss een clubicoon dat bij de aanhang niet kapot te krijgen is. Dat hij op non-actief gesteld zou zijn, kon enkel op onbegrip rekenen.

Volgens de club heeft zich afgelopen week een incident plaatsgevonden dat voor onrust binnen de club zorgde. Op de aard van de onrust of het incident wordt vooralsnog niet ingegaan. In overleg met alle betrokkenen is besloten dat Van der Sloot even afstand neemt om de gemoederen te laten bedaren. Hoe lang deze periode duurt is nog niet bekend. De (interim) clubleiding en Marcel zijn met elkaar in gesprek over hoe de situatie een vervolg te geven.