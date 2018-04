Cluzona stunt tegen hoofdklasser en bereikt KNVB-bekertoernooi

videoCluzona heeft na een absolute stunt het landelijke KNVB-bekertoernooi bereikt. De tweedeklasser uit Wouw versloeg hoofdklasser Vlissingen in de kwartfinale van de districtsbeker (3-0) en treft nu hoofdklasser Goes in de halve finale.

Op een goed gevuld sportpark is het Vlissingen dat in het eerste bedrijf de bal heeft, en Cluzona dat countert. Marcel van der Sloot en zijn collega's in de defensie hebben de zaken goed op orde, verder dan een volley van Hoessein Bouzambou en een puike redding van Cluzona-doelman Damian van Nijnatten komt Vlissingen in de beginfase niet.

Naar mate de eerste helft vordert wordt de thuisploeg gevaarlijker. Ruben Maas laat in de twintigste minuut dé kans op 1-0 liggen, nadat hij op de doelman van de keeper stuit. Even later zijn het Wesley Smits en Quincy Schouten die elkaar in de weg lopen en zo een kans om zeep helpen. Cluzona zorgt voor meer dreiging dan Vlissingen, dat in balbezit weinig weet te creëren.

Openingstreffer

Tien minuten voor rust is daar de verdiende voorsprong. Ruben Maas wordt met een splijtende dieptepass van Wesley Smits weggestuurd, Maas rondt uitmuntend af: 1-0. Vlak daarna krijgt diezelfde Maas zelfs een kans op een volgende treffer, maar weer ligt Vlissingen-goalie Van Velzen in de weg. Aan de andere kant redt de goalie van Cluzona fabelachtig: twee doelpogingen in korte tijd worden onschadelijk gemaakt door Van Nijnatten, waardoor zijn ploeg met een voorsprong de rust in gaat.

Volledig scherm Ruben Maas maakt de 1-0 voor Cluzona tegen Vlissingen. Het zou uiteindelijk 3-0 worden: Cluzona bekert door, en bereikt het KNVB-bekertoernooi. © Marcel Otterspeer / pix4profs

Cluzona begint geconcentreerd aan de tweede helft, vastberaden om de voorsprong vast te houden. Ook in het eerste kwartier na rust wordt de hoofdklasser amper dreigend. Maas geeft na een uur spelen zijn visitekaartje - voor zover hij dat nog niet gedaan heeft - af door drie tegenstanders te dollen. Hij haalt de achterlijn, maar zijn voorzet komt niet aan. Even later stuit Dekker op keeper Van Belzen.

Diezelfde Van Belzen, tot dan toe prima keepend, gaat een kwartier voor tijd in de fout als hij een bal kant en klaar inlevert bij Smits. De aanvaller twijfelt geen moment en schiet Cluzona op een comfortabele 2-0 voorsprong.

Vijf minuten voor tijd wordt het zelfs 3-0. Jacques Dekker, even daarvoor ingevallen voor broer Daniel Dekker, soleert en schiet de bal op geweldige wijze in de verre kruising.