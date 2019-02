Cluzona's koningskoppel maatje te groot voor Kruisland, Unitas'30 revancheert zich tegen Sarto

JEKA boekte een comfortabele zege op WSC en lijkt de degradatiezone definitief te verlaten. Zundert verloor bij Uno Animo en moet op gaan passen, Beek Vooruit leed een verpletterende nederlaag bij VOAB. Ook Rijen verloor, in Zeeland bij Zeelandia Middelburg. Madese Boys- Hoeven werd afgelast vanwege het overlijden van de vader van een speler van Hoeven. Het duel wordt aanstaande donderdagavond ingehaald.

Na de deceptie in Hoeven van vorige week herstelde Unitas’30 zich gistermiddag goed. Sarto werd met 3-0 terug gewezen. Madese Boys-Hoeven werd verplaatst naar aanstaande donderdag.

Unitas’30 - Sarto 3-0 (0-0) - 1-0, 2-0 en 3-0 Roman Witting.

De thuisclub miste door vier schorsingen en een blessure zowat een half elftal. Tot opluchting van trainer Kees de Rooij had dat weinig invloed op het spel van zijn ploeg; “Opgelucht en trots, eigenlijk wonnen we vrijwel moeiteloos, zeker na rust hebben we onszelf beloond.”

JEKA-WSC 4-0 (2-0) 1-0 Noel Sipkens, 2-0 Randy Klees, 3-0 Jules Philippart, 4-0 Merijn Notenboom.

JEKA-trainer Bas Liebregts was uitermate tevreden. ,,We zijn gretig begonnen, hebben frivool gespeeld, precies zoals we willen.”

Uno Animo-Zundert 3-1 (1-0) 1-0 Rick van Broekhoven, 2-0 Rick van Loon, 2-1 Lars van Elsacker, 3-1 Van Loon.

,,Dit is zeker een domper,” stelde Zundert-trainer Ger Musters. ,,We hebben nog kansen gehad op een gelijkspel, maar eerlijkheidshalve brachten we te weinig.”

VOAB-Beek Vooruit 5-0 (1-0) 1-0 en 2-0 Joran Beerens, 3-0, 4-0 en 5-0 Mustapha Houba.

Beek Vooruit-trainer Arno Gabriels was niet te spreken over zijn ploeg. ,,Het was eigenlijk te schandalig voor woorden, zo slecht was het", zei hij.

Zeelandia Middelburg-Rijen 1-0 (1-0) 1-0 Pepijn Struijk.

Rijen-coach Max Raeven: ,,Misschien hebben wel de beste wedstrijd van het seizoen gespeeld, maar we staan met lege handen. Ik vind dat de scheidsrechter het fysieke spel van Middelburg harder had moeten aanpakken.”

Cluzona - Kruisland 2-0 (1-0) 1-0 Ruben Maas, 2-0 Wesley Smits.

,,Alle credits voor Cluzona. Zij speelden erg gedisciplineerd, hebben ze uitstekend gedaan,” zei Kruisland-aanvoerder Achmed Didi na afloop. De klasse druipt nog steeds van de 33-jarige Marrokaan af, maar ook hij kon als laatste man het verschil niet maken. Ook niet nadat hij in het laatste half uur in de spits post vatte. “We hebben eigenlijk niet echt iets gecreëerd. Cluzona speelde het slim met Ruben Maas en Wesley Smits voorin, met Dekkers en Hack die er dan ook nog eens overheen klapten.”

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot zag dat zijn gewijzigde tactiek zijn vruchten afwierp. ,,In sommige wedstrijden moet je ook naar de sterkten en zwaktes van de tegenstander kijken. We weten dat zij goed kunnen voetballen, daar hebben we met Smits in een iets andere rol op ingespeeld. Achterin hebben we het eveneens fantastisch opgelost, mijn complimenten aan mijn jongens.”

De door Toon Jochems geleide defensie was inderdaad onkreukbaar, bovendien heeft de Wouwse equipe uiteraard fenomeen Maas. Opnieuw had hij met een treffer (1-0, zijn 175ste voor Cluzona) en een gekraakt schot dat voor de voet van Smits viel (2-0) een grote invloed op de overwinning van zijn team.

Na rust kwam Kruisland wat feller uit de startblokken, maar na de 2-0 was het over met de ploeg van Natalino Storelli. ,,We konden hen geen pijn doen en maakten zelf foutjes. Die tweede, een vrije trap voor ons, een counter en bingo,” verzuchtte Storelli.

Madese Boys - Hoeven uitgesteld wegens omstandigheden. Wedstrijd wordt aanstaande donderdag (21 februari) ingehaald.