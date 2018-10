Cluzona rekent simpel af met gehavend Hoeven, Unitas’30 op schot

Unitas’30 - Zeelandia-Middelburg 5-2 (1-0) 1-0 Roman Witting, 2-0 Zeelandia Middelburg (eigen doelpunt), 2-1 Sander Ouwerkerk, 2-2 Colin van de Berg, 3-2 Mike van Noord, 4-2 Witting, 5-2 Papito Puriel.

Unitas'30-coach Kees de Rooij plaatste een kanttekening bij de ruime overwinning. ,,We laten Zeelandia-Middelburg onnodig in de wedstrijd terugkomen. Dat is een les dat we telkens top moeten zijn om niet in de problemen te komen. Na de 3-2 was het gespeeld.”

Beek Vooruit-Sarto 5-3 (2-1) 0-1 Tim van Bladel, 1-1 Joost Schalk, 2-1 Nils Nagelkerke, 3-1 e.d., 4-1 en 5-1 Loek Schalk, 5-2 Rens van Bladel, 5-3 Bram van Eijden.

Arno Gabriels, trainer van Beek Vooruit: “Het is goed dat we na de 0-1 vertrouwen bleven houden tegen Sarto, wat een goed voetballende ploeg is.” Niet onbelangrijk voor Beek Vooruit was dat de Schalkjes waren teruggekeerd na een schorsing.

JEKA-Zundert 3-0 (3-0) 1-0 Koen Vereecken, 2-0 en 3-0 Randy Klees.

Bas Liebregts, trainer van JEKA, had zijn ploeg dominant zien voetballen. ,,Vooral in de eerste helft was dat in orde. De tweede helft hebben we het volwassen uitgespeeld.” Zundert-collega Ger Musters vond dat zijn ploeg beneden niveau geacteerd had. ,,Dan kom je tekort tegen zo’n fel JEKA.”

Madese Boys-Kruisland 4-1 (3-1) 1-0 Bjorn de Bruijn, 2-0 Robbie Kerremans, 3-0 Niek Akkermans, 3-1 Issam Dahmani, 4-1 Dennis Marijnissen.

Madese Boys-trainer Mark Klippel vond de overwinning verdiend. ,,Eindelijk hebben we weer eens vanaf het begin scherp gespeeld. Na een snelle 2-0 voorsprong zijn we zakelijk gebleven. Een hele mooie overwinning natuurlijk tegen een goede ploeg.”

Rijen-WSC 4-1 (3-1) 1-0 Serdal Gul, 1-1 Nicky van Ooijen, 2-1 Rutger van de Heuvel, 3-1 Davey Dielemans, 4-1 Luc Heestermans.

,,Na acht minuten kwamen we voor, maar gaven we de voorsprong meteen weer weg”, aldus Rijen-teammanager Van de Groes. Bij Rijen kreeg Luc Haagh rood na tweemaal geel. ,,Gelukkig stonden we toen al met 3-1 voor.”

Cluzona - Hoeven 5-1 (2-0) 8. Ruben Maas 1-0, 39. Wesley Smits 2-0, 53. Jurgen Pertijs 2-1 (pen.), 71. Maas 3-1, 87. Jari Voeten 4-1, 90. Maas 5-1.

De wedstrijd leende zich voor een Oktoberfest na afloop. Op het veld was het echter vooral feest voor de thuisclub. Een 5-1 zege was na afloop een terechte afspiegeling van de wedstrijd waarin de Wouwse koploper heer en meester was.

,,Meer dan dit konden we vandaag echt niet brengen,” verontschuldigde Hoeven-trainer Eric Koenraads zich na afloop. ,,Van de 38 selectiespelers zijn er 13 geblesseerd. Vanmorgen belde onze keeper nog ziek af, terwijl spits Jim Franssen geschorst was na twee gele kaarten vorige week.”

,,Toch hebben we het niet onaardig gedaan”, vervolgde Koenraads. ,,In de eerste helft hebben we geprobeerd de bal achter hun defensie te leggen, wat een aantal keren lukte, maar daar misten onze spitsen het geluk de bal goed mee te krijgen. Al bij al misten we uiteindelijk toch te veel om het hen echt moeilijk te maken.”

Wat helpt aan Wouwse zijde is de aanwezigheid van Ruben Maas. ,,Het ging wel lekker, ja. Op het einde zaten zij er doorheen. Daar hebben we van geprofiteerd. Zo'n ouderwetse hattrick als vandaag is wel lekker.”

Al na acht minuten was het raak voor Maas. Hoeven kreeg een voorzet van Daniel Dekker niet weggewerkt, waarop de bal pardoes voor de linkerslof van de spits viel. Nóg beter in de kruising paste het kleinood niet. Een ogenschijnlijk onschuldige diagonale schuiver van Smits wipte net voor de graaiende handen van doelman Frank van Roon omhoog, 2-0.