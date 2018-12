Cluzona pas laat langs Madese Boys, Rijen herovert koppositie

Zaterdag 4C ONI maakt er acht, Olympia’60 blijft maar winnen

13:35 Olympia’60 is sinds de aanvang van de tweede periode onverslaanbaar. De ploeg van trainer Frans Ceton zegevierde tegen Willem II voor de vierde keer op een rij. ,,We zitten in een goede flow, de puzzelstukjes vallen goed in elkaar. Het is erg fijn dat we de wedstijden tegen de onderste ploegen hebben gewonnen. De winterstop komt eigenlijk ongelegen”, zei Ceton gekscherend.