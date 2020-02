Cluzona pakt eerste punten van 2020, Roosendaal geeft titelkansen nog niet op

Cluzona - FC Tilburg 2-0 (0-0). 1-0 Aaron Dekkers, 2-0 Sam Snoeijs.

Cluzona-trainer Marcel van der Sloot was blij met de eerste punten in het kalenderjaar. “Gezien de ranglijst was dit ook wel een wedstrijd die we moesten winnen. Ondanks de moeilijke omstandigheden slaagden we daarin, al zorgde een gebrek aan scherpte er wel voor dat de score niet verder opliep.”

Rijen - Kruisland 1-4 (1-2). 1-0 Glenn van Riel, 1-1 Jeremy Goveia, 1-2 Faris Ouaddaf, 1-3 Goveia, 1-4 Mike Meyvis.

“We lieten zien waar we toe in staat zijn, ook bij een tegenstander die ons niet ligt. De nare smaak van de nederlaag bij Beek Vooruit werd daarmee weggespoeld” aldus Kruisland-trainer Bram Plomp. Rijen-trainer Freddy Kruijs baalde van het verlies. “Te weinig geloof in ons eigen kunnen, dan was het mogelijk hier tegenaan te lopen. Het is geen schande, het zit in deze competitie allemaal heel dichtbij elkaar.”

Volledig scherm Sam Snoeijs (rechts, Cluzona) scoorde op aangeven van Tom Sanen de 2-0 tegen FC Tilburg. (archieffoto)

JEKA - VOAB 0-2 (0-1). 0-1 Tom Spijkers, 0-2 Mustapha Houba.

“Je kunt je afvragen of er wel gevoetbald had moeten worden met dit weer”, mopperde JEKA-trainer Ivo van Moergestel.

Uno Animo - Madese Boys 1-1 (0-0). 0-1 Jens Verschuren, 1-1 Ruben van Loon.

“In blessuretijd kregen we de gelijkmaker tegen, wat in mijn ogen buitenspel was. De scheidsrechter negeerde onze grensrechter. Dat wilde ik hem duidelijk maken, waarop ik rood kreeg. Al met al een vervelende middag”, concludeerde Madese Boys-trainer Dion Schuurmans.

WSC - Beek Vooruit 1-6 (0-3). 0-1 Loek Schalk, 0-2 Flemming Oprel, 0-3 Jorn Sweres, 1-3 Sergio de Ruiter, 1-4 Loek Schalk (pen.), 1-5 Loek Schalk, 1-6 Joost Schalk.

“De uitslag had nog groter kunnen uitvallen. We doen zeker, ook gelet op de tweede periode, hele goede zaken. Het was mooi dat Martijn Boeren, na twee hardnekkige knieblessures, zijn debuut voor onze ploeg kon maken”, vertelde Beek Vooruit-trainer Arno Gabriëls.

TSC - DESK 2-1 (1-1). 1-0 Bas Blokdijk, 1-1 Mounir Maamar, 2-1 Blokdijk.

“Een heel belangrijke overwinning, we trokken de goede lijn door. Al had de score groter moeten uitvallen”, sprak TSC-trainer Ton Cornelissen.

Roosendaal - Sarto 0-1 (0-0) 0-1 Mick van Schijndel.

Soms is voetbal oneerlijk. In een spannende, maar door de weersomstandigheden nooit hoogwaardige topper, verloor Roosendaal met 0-1 van koploper Sarto. Daarmee deed de thuisclub zichzelf ernstig tekort, gezien de kansenverhouding van liefst elf tegen één.

Sarto-trainer Max Raeven, vorig seizoen nog oefenmeester van Rijen, noemde de zege kort na afloop met een onvervalst eufemisme ‘gelukkig’, waar het predikaat zwaar onverdiend wellicht meer op zijn plaats was. Vond ook Roosendaal-trainer Peter Sweres, die ondanks het verlies dik tevreden was over wat zijn ploeg liet zien. “We hebben als enige de hele wedstrijd geprobeerd te voetballen en waren de bovenliggende ploeg. We deden er alles aan, niemand verzaakte en we kregen genoeg mogelijkheden.”

Daarin had Sweres gelijk, want zelfs met de straffe wind tegen was de thuisclub in de eerste helft gevaarlijker. Al was het wachten tot halverwege het eerste bedrijf op de eerste mogelijkheid. De voorzet van Kevin Jurgens was net te scherp voor Wesley van Zundert en Levy Schotel om de score te openen. De enige zelf gecreëerde doelpoging van de bezoekers volgde een minuut later. Tim van Bladel haalde vanop veertig meter uit, het door de wind gedragen schot verdween net over de lat.

De 0-1 viel na een dik uur uit het niets. Thom van Unen speelde terug op doelman Roy de Weert, waarbij de bal net lang genoeg bleef hangen om de doelman in problemen te brengen. De Weert trapte de bal tegen het been van de instormende Mick van Schijndel, 0-1. Sweres nam de ongelukkige spelers in bescherming: “Lullig, maar ze konden de bal ook niet kwijt. Het gaat honderd keer goed en nu die ene keer niet.”

Sweres wenste, ondanks de nederlaag, nog niet te capituleren; “We blijven gewoon één van de topploegen en maken nu even pas op de plaats. Er is nog niets beslist, ik ben er van overtuigd dat we nog aanspraak maken op een eventuele titel.”